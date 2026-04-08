تحسين الصورة البصرية.. توحيد لافتات المحال التجارية في أسوان

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بتفقد الأعمال الفنية للهوية البصرية الجارى وضعها ببعض الميادين ضمن مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات .

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم توحيد لافتات المحال التجارية فى مدينة أسوان بداية من طريق السادات والكورنيش ، وباقى المناطق تباعاً ، لافتاً إلى إستكمال وضع اللمسات الجمالية لمشروع تطوير السادات ، والذى جاء تنفيذه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ليكون واجهة حضارية متميزة لأهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى ، ويحقق إظهار أسوان بالشكل اللائق بما يعكس مكانتها التاريخية والثقافية .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأعمال الفنية التى سيتم تنفيذها فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان تأتى فى إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين الصورة البصرية ، وتعزيز الهوية الثقافية ، وخلق بيئة حضارية تليق بالمكانة التاريخية والسياحية للمحافظة .

جهود ميدانية

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأن مشروع الهوية البصرية أحد المحاور الأساسية ضمن خطة التطوير حيث يستهدف توحيد الشكل الجمالى للمناطق الحيوية ، وإبراز الطابع المعمارى والتراثى للمحافظة بما يسهم فى خلق بيئة بصرية متكاملة تعزز من إنطباع الزائرين وتحقق رضا المواطنين .

وأضاف عمرو لاشين بأن تنفيذ الأعمال الفنية يتم بشكل مرحلى ومدروس داخل عدد من الميادين والشوارع الرئيسية ، مع مراعاة تحقيق التناغم بين عناصر التصميم المختلفة ، وإستخدام خامات ذات جودة عالية تضمن الإستدامة والإستمرارية ، وأن المشروع لا يقتصر فقط على أعمال التجميل ، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة البنية التحتية ، وتوسعة المحاور المرورية بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية .

وأكمل بأنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ كافة التفاصيل وفقاً لأعلى معايير الجودة ، وبما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تطوير المدن السياحية وتحسين الصورة الذهنية لها ، موضحاً بأن هذه الجهود تأتى ضمن رؤية متكاملة لتحويل أسوان إلى نموذج متطور للمدن السياحية المستدامة من خلال الدمج بين التطوير العمرانى والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية بما يحقق عوائد إقتصادية وسياحية ملموسة للمحافظة.