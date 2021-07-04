انتهاك حظر التجول يعني الموت.. مقتل 40 شخصاً في مظاهرات مملكة إسواتيني

أكدت وسائل إعلام محلية في مملكة إسواتيني، أن عدد القتلى في أعمال الشغب التي اندلعت في المملكة الواقعة في جنوب إفريقيا وصل إلى 40 قتيلا.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، أشارت المصادر إلى أن "المظاهرات السابقة بدأت ضد الملكية ومن أجل نشر الديمقراطية، إلى أن الاحتجاجات تطورت إلى أعمال شغب".

وقالت وسائل الإعلام إن المشاركين أشعلوا خلال أعمال الشغب النار في المتاجر والمؤسسات التي يعتقد أنها مملوكة للملك مسواتي الثالث، فيما فرضت سلطات المملكة حظرا للتجوال.

وشددت المصادر، على أن "معظم الضحايا قتلوا لمجرد انتهاك حظر التجول".

والملك مسواتي الثالث، هو آخر ملك مطلق في إفريقيا، حكم البلاد لأكثر من 3 عقود، ويتنامى الغضب ضد مسواتي منذ سنوات، ويقول نشطاء إن الملك تهرب باستمرار من الدعوات لإجراء إصلاحات ذات مغزى من شأنها دفع إسواتيني، التي غيرت اسمها من سوازيلاند في عام 2018، في اتجاه الديمقراطية.

كما يتهمونه باستخدام الخزائن العامة كـ"حصالة" خاصة به، وتمويل أسلوب حياة فخم على حساب 1.5 مليون من رعاياه، معظمهم من المزارعين الذين يعيشون على الكفاف.

وأقامت قوات الأمن حواجز طرق لمنع وصول بعض المركبات إلى العاصمة مباباني، الثلاثاء. قالت بعض البنوك إنها أغلقت أبوابها حتى الاضطرابات - التي بدأت في عطلة نهاية الأسبوع وتحولت إلى أعمال عنف بين عشية وضحاها.

ينفي الملك البالغ من العمر 53 عامًا كونه مستبدًا، ولا يعتذر عن أسلوب الحياة الذي يتمتع به هو وزوجاته الـ 15، اللائي يشغلن العديد من القصور الممولة من الدولة.

وقالت "رويترز" إن سلسلة من حملات القمع، مثل اعتقال قادة ونشطاء المعارضة في عام 2019 ، لم تفعل الكثير لتثبيط المشاعر المناهضة للملكية في المحمية البريطانية السابقة.