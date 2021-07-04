عاجل
دينا عبد الكريم: استقرار الأجيال القادمة من استقرار الأسرة المصرية حاليا| فيديو رئيس تعليم البرلمان يطالب بتخصيص موازنة لمدارس النيل رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بمرحلتيها الأولى والثانية.. وتوجيهات من القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتفعيل المنظومة وتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين نشرة أخبار العالم| كارثة في الفلبين.. استفزاز إثيوبي جديد.. بيان أوروبي عاجل.. تفاصيل مصرع 4 مصريين في قبرص.. واحتجاج أفريقي عل الانتهاكات فى تيجراي جدل برلماني حول الجهات السارى عليها مشروع قانون المالية العامة الموحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمبادا.. أحدث سلالات فيروس كورونا وأسرعهم انتشارًا

صدى البلد

أصبح لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العديد من السلالات والطفرات التي تظهر بشكل مستمر في مختلف بلدان العالم، فأخر تلك السلالات هي سلالة "لمبادا"، ولكنها واحدة من السلالات التي حذر منها العلماء، حيث تحتوي تلك السلالة على مجموعة غير عادية من الطفرات، ويمكن أن يكون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى.

 

وتم العثور على أول حالة موثقة من سلالة فيروس كورونا "لمبادا" في بيرو ، حيث تشكل الآن أكثر من 80 ٪ من جميع الحالات ، وتم تسجيل ست حالات في المملكة المتحدة البريطانية.

 

txt

حفيدة تستأجر صوت سيدة لـ الكذب على جدتها لمدة 13 سنة.. تفاصيل مثيرة

txt

بسبب شريحة لحم.. محمصة خبز تشعل النيران في منزل بأكمله

 

وقال "بابلو تسوكاياما"، عالم الجزيئات في جامعة كايتانو هيريديا في ليما ، لصحيفة ذا صن إن الارتفاع السريع للفيروس سيشير إلى أن معدل انتقاله أعلى من المتغيرات الأخرى.

 

وأضاف "خايرو مينديز ريكو"، مستشار منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO): "في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل يشير إلى أنه أكثر عدوانية من المتغيرات الأخرى".

 

txt

كانه مطهي..درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في نفوق المحارعلى الشواطئ

txt

أستراليا تقرر منع خروج القطط إلى الشوارع

 

وأكد أنه من المحتمل أن يكون لديها معدل انتقال أعلى ولكن يجب القيام بالمزيد من العمل بشأنه، لافتا إلى أن عددا من العلماء حذروا من أن متغير لمبادا يحتوي على  مجموعة غير عادية من الطفرات، ويمكن أن يكون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى".

كورونا فيروس كورونا كوفيد-19 السلالات سلالة لمبادا

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. مصادر: تأجيل انتخابات الأندية لعام 2022

الشارة الحائرة.. لماذا يُحرم الشناوي ورمضان صبحي من قيادة المنتخب الأوليمبي

البورصة تربح 5 مليارات و400 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم

الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022

لمبادا.. أحدث سلالات فيروس كورونا وأسرعهم انتشارًا

أسعار تبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على خدمات جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون.. 10 أفعال تفقدك الجنسية المصرية

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

هزيمة مذهلة لآبي أحمد بعد عرض فيديو أسر 7 آلاف من جنوده

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

بدء تراخيص البناء.. أعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

فيديو

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

اﻟﻤﺰﻳﺪ