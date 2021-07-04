لمبادا.. أحدث سلالات فيروس كورونا وأسرعهم انتشارًا

أصبح لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العديد من السلالات والطفرات التي تظهر بشكل مستمر في مختلف بلدان العالم، فأخر تلك السلالات هي سلالة "لمبادا"، ولكنها واحدة من السلالات التي حذر منها العلماء، حيث تحتوي تلك السلالة على مجموعة غير عادية من الطفرات، ويمكن أن يكون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى.

وتم العثور على أول حالة موثقة من سلالة فيروس كورونا "لمبادا" في بيرو ، حيث تشكل الآن أكثر من 80 ٪ من جميع الحالات ، وتم تسجيل ست حالات في المملكة المتحدة البريطانية.

وقال "بابلو تسوكاياما"، عالم الجزيئات في جامعة كايتانو هيريديا في ليما ، لصحيفة ذا صن إن الارتفاع السريع للفيروس سيشير إلى أن معدل انتقاله أعلى من المتغيرات الأخرى.

وأضاف "خايرو مينديز ريكو"، مستشار منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO): "في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل يشير إلى أنه أكثر عدوانية من المتغيرات الأخرى".

وأكد أنه من المحتمل أن يكون لديها معدل انتقال أعلى ولكن يجب القيام بالمزيد من العمل بشأنه، لافتا إلى أن عددا من العلماء حذروا من أن متغير لمبادا يحتوي على مجموعة غير عادية من الطفرات، ويمكن أن يكون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى".