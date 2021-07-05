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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أول أيام عيد الأضحى.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة الجمعة المقبلة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس يوم الجمعة المقبلة ، غرة شهر ذي الحجة، وتعلن « الإفتاء » عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وتكون رؤية دار الإفتاء لـ شهر ذي الحجة متفقة مع رؤية المملكة العربية السعودية لأنها البلد الذي تؤدى فيه مناسك الحج، والوقوف بعرفة.



وأكدت "الإفتاء"، أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

 

وفي العادة يصدر بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة  وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".

غرة شهر ذي الحجة موعد وقفة عرفات أول أيام عيد الأضحى عيد الأضحى ذي الحجة

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