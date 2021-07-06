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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية سحالي فى البحيرة يطالبون بتغير خط المياه المتهالك

صدى البلد

استغاث أهالى قرية سحالي إحدى القرى التابعة الى مركز أبو حمص في محافظة البحيرة ، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين، ما يعرض خطوط المياه التلوث نتيجة عدم تغيير مواسير مياه الشرب.

 

ويقول فوزى السيد محمد فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذى قدمها موقع "صدى البلد": نطالب بتغير مواسير خطوط مياه الشرب لعزبة مظهر التابعة لقرية سحالى بمركز أبو حمص ، حيث نعاني من عدم تغير خطوط المياه التي تم تركيبها منذ زمن بعيد ، لذلك باستبدال المواسير الاسبستوس بمواسير صحية جديدة، لما له ضرر بالغ على الصحة، مشيرين إلى أنة تعمل عمل معاينات ومقايسات عدة مرات لادراجه فى الإحلال والتجديد  من قبل شركة المياه ومجلس قرية دمسنا ولكن لم يحدث شئ حتى الأن  .

 

وأضاف: المواسير متهالكة وغير صالح للاستخدام الآدمى ، وقدمنا العديد من الشكاوى لمجلس المدينة ولكن لا توجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلًا: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب الروائح الكريهة  ، فحياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا في ظل انتشار فيروس كورونا".

 

وناشد المسئولون، بضرورة التدخل لإنقاذ أهل القرية من خطر  الأمراض التي تصيبهم بسبب عدم تغيير خطوط مياه الشرب.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01277615618
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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