أهالى قرية سحالي فى البحيرة يطالبون بتغير خط المياه المتهالك

استغاث أهالى قرية سحالي إحدى القرى التابعة الى مركز أبو حمص في محافظة البحيرة ، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين، ما يعرض خطوط المياه التلوث نتيجة عدم تغيير مواسير مياه الشرب.

ويقول فوزى السيد محمد فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذى قدمها موقع "صدى البلد": نطالب بتغير مواسير خطوط مياه الشرب لعزبة مظهر التابعة لقرية سحالى بمركز أبو حمص ، حيث نعاني من عدم تغير خطوط المياه التي تم تركيبها منذ زمن بعيد ، لذلك باستبدال المواسير الاسبستوس بمواسير صحية جديدة، لما له ضرر بالغ على الصحة، مشيرين إلى أنة تعمل عمل معاينات ومقايسات عدة مرات لادراجه فى الإحلال والتجديد من قبل شركة المياه ومجلس قرية دمسنا ولكن لم يحدث شئ حتى الأن .

وأضاف: المواسير متهالكة وغير صالح للاستخدام الآدمى ، وقدمنا العديد من الشكاوى لمجلس المدينة ولكن لا توجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلًا: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب الروائح الكريهة ، فحياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا في ظل انتشار فيروس كورونا".

وناشد المسئولون، بضرورة التدخل لإنقاذ أهل القرية من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب عدم تغيير خطوط مياه الشرب.

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