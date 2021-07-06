مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس تحقق تصنيفًا عربيًا مميزًا

للسنة الثالثة علي التوالي

حصلت مجلة الخدمة النفسية التي تصدر عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة عين شمس بإشراف ورئاسة الدكتورة رشًا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي قسم علم النفس، على تصنيف 6.5 درجة في التصنيف الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، محققة بذلك تصنيفا مميزا بالنسبة لمجلات الخدمة النفسية على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن المجلة قد شهدت تطويرا كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية من حيث الشكل والمضمون، ووضع هيئة تحكيم دولية لها، مع تحديد قواعد النشر بها وفقا للمعايير العالمية، كما تمكنت من تدشين موقعا إليكترونيا بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، والحصول على رقم التسجيل الدولي ISSN، حتى تكون بحوثها متاحة أون لاين لكافة الباحثين المستخدمين لبنك المعرفة .

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب،

جدير بالذكر ان سكرتير تحرير المجلة دكتوره هبه النادي مدير وحدة الخدمة النفسية التابعة لمركز الدراسات والاستشارات والتدريب بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أكدت ا.د شيرين مظلوم وكيل كلية الاداب جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث على ان ارتفاع تقييم حوليات كلية الاداب الي ٦،٥ في تقييم المجلات الصادر عن المجلس الاعلي للجامعات يوليو ٢٠٢١ هو دليل علي اتباع الحوليات المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون وهو خطوة تدعم الباحثين المتميزين وتوكد علي اهمية الارتقاء بمنظومة البحث العلمي واضافت انه حصاد لدعم البحث العلمي الذي يتبناه ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وا.د مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب

وتعتبر هذه الخطوة تتويجا لجهود فريق عمل الحوليات بالكلية وعلي راسهم ، د . معوض بدوى نائب رئيس التحرير

فيما أشارت " مظلوم " إلى أن الحوليات متاحة علي موقع بنك المعرفة المصري لكافة الباحثين،

كما تسعى الكلية جاهدة إلى إدارج الكلية في التصنيف الدولى وفق المعايير والمتطلبات المحددة .