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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تتقدم فى التقييم الدوري للمجلات العلمية بـ الأعلى للجامعات

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن إحراز المجلات العلمية بالجامعة تقدما ملحوظاً وفقًا لتقييم المجلات العلمية الأكاديمية المحلية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في دورة يوليو ٢٠٢١، فى ظل حرص الجامعة الدائم علي التطوير من خلال التحديث الرقمي، وكذا الجودة والمضمون واختيار هيئات تحكيمية متميزة.

 

أضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقييم العلمى للمجلات من 7 درجات، وحصلت 4 مجلات على الدرجة النهائية وهى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الزراعية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم البيطرية، و مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم التربوية، ومجلة كلية الآداب.

 

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بينما حصلت ٧ مجلات أخرى على" ٦,٥ درجات" وهى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الطبية، والمجلة العلمية لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، و مجلة العلوم التربوية بكلية التربية بالغردقة، و  مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الهندسية والتطبيقية، و مجلة العلوم التربوية لكلية التربية بقنا، ومجلة العلوم الرياضية وتطبيقات التربية البدنية، ومجلة كلية الآثار بقنا.

 

فيما حصلت مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للدراسات القانونية على ٦ درجات، وحصلت مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للبحوث التجارية على ٥ درجات، و حصلت مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية على ٢.٥ درجة.

 

و أضاف الدكتور أحمد عبدالوارث، منسق وحدة المجلات العلمية بالجامعة، أن ذلك يعتبر انجاز مقارنة بالعام الماضي، وأن العدد الكبير من مجلات الجامعة الذي حصل على تقييم عالي هو نتاج لجهد إدارة الجامعة و متابعتها الدائمة و حرصها على الإرتقاء بمستوى المجلات العلمية كوعاء هام لنشر المعرفة.
 

جامعه جنوب الوادي المجلات العلمية المجلس الأعلى الجامعة قنا

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