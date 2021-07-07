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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود اللجنة العليا التي تم تشكيلها لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، على مدار شهر يونية 2021،وتوضيح الإيجابيات والمعوقات خلال تلك الفترة،للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوى للمحافظة في هذا الملف الحيوي
جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود"رئيس اللجنة"لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على المنظومة والوقوف علي الإيجابيات والملاحظات ،والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز دورها بالشكل الذي يسهم في  زيادة معدل الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من خلال سرعة فحص الشكاوي وعرضها على الجهات المعنية والرد عليها من خلال إدارة خدمة المواطنين

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حيث أشار السكرتير العام  إلى أنه قد عقد اجتماع"اليوم"اجتماعاً  بأعضاء اللجنة من مسؤولى الوحدات المحلية و المديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولى الشكاوى بتلك الجهات، وبحضور الأستاذة مها حميدة، القائم بعمل مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة "مقرراً للجنة"،حيث تم عرض تقرير مفصل عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومناقشة أعضاء اللجنة في تفاصيل

وقد أكد السكرتير العام على ضرورة متابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية على أسس  ومعايير محددة، والتي تتركز على العدد الإجمالي للشكاوى  وعدد الشكاوى المنتهية وتلك الجاري بحثها ودراستها،ومعدلات ونسب الإنجاز والتنفيذ،مع التأكيد على التنسيق بين مديرية القوى العاملة ومكتب التعاون الدولى بديوان عام المحافظة ،فيما يتعلق  بفرص العمل المتاحة ،للإعلان عنها من خلال موقع المحافظة وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،بجانب التشديدعلى أهمية حسن التعامل مع المواطنين أثناء تلقي شكاواهم وإطلاعهم بشكل مبسط عن الخطوات والإجراءات التي تتم بهذا الشأن وإفادتهم بالرد

ووجه بسرعة الرد على الشكاوى المتأخرة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة خاصة المشاكل الجماهيرية ،وذلك من خلال الفحص الميداني على أرض الواقع وسرعة اتخاذ مايلزم من إجراءات لسرعة الاستجابة ،وأيضا  المشكلات التي ترد على التطبيقات التي أتاحتها رئاسة الوزراء والتنمية المحلية"خطوط ساخنة وجروبات على الواتس"والرد عليها في أسرع وقت ممكن
 

بني سويف المصالح الحكومية القوى العاملة مجلس الوزراء التعاون الدولي الجهات الحكومية وزراء

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