عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختناق مروري .. تعرف على الحركة المرورية اليوم 7-7-2021

حالة المرور
حالة المرور

قال محمد صابر، محرر الشئون المرورية -عن حالة الحركة المرورية اليوم- إن هناك العديد من الاختناقات المرورية بمناطق الإصلاحات أعلى طريق الدائرى، خاصة فوق منطقة المرج والخصوص ما قبل مدخل نفق السلام، وكذلك أعلى مناطق المنيب وأعلى مناطق البساتين المتجه لمحور الاوتوستراد.

وأضاف محمد صابر عن الحركة المرورية عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن محور 26 يوليو بدأ أن يتوافد من خلاله بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، وتنحصر تلك الأحجام اليوم أعلى منطقة ناهيا.

وأشار صابر عن الحركة المرورية، إلى أن روض الفرج يشهد اليوم سيولة مرورية بشكل طبيعي، وينصح جميع السائقين استخدام روض الفرج فى هذا التوقيت دون القلق من الازدحام المرورى.

وفى سياق آخر، تابع محرر الشئون المرورية أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية لداخل وخارج القاهرة الكبرى، التي تنحصر بها بعض الأحجام المتفرقة أعلى مناطق الأعمال، وهي أعلى مناطق المرج المتجه إلى نفق السلام، كذلك أعلى منطقة المنيب والبساتين.

وأكد محمد صابر أن باقى مناطق الطرق الدائرية مازالت تعمل بشكل مرضٍ وطبيعي، ولفت إلى أنه بالنسبة لمحافظة القليوبية تنحصر بها الأحجام عند منطقة  القادمة من ميدان المؤسسة، أما بالنسبة الجيزة فـ تنحصر الأحجام عند محطة مترو الجامعة القادمة من أعلى كوبرى فيصل.

وأوضح محرر الشئون المرورية أنه يمكن للمتجه من كوبري فيصل إلى الدقي أن يسلك الطريق من خلال شارع مراد أو شارع الجامعة أفضل، مشيراً إلى أنه بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة اليوم، فهي تعمل بشكل مرضٍ.

الحركة المرورية الشيخ زايد روض الفرج منطقة المرج الخصوص

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. حركة طالبان تشن أول هجوم على عاصمة ولاية بأفغانستان

صباح البلد يحيي ذكرى ملحمة البرث واستشهاد البطل أحمد منسي| شاهد

العربية للتصنيع : مباحثات مع ألمانيا لتوطين تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

وزيرة الهجرة: توطين صناعات الجيل الرابع بخبرات علمائنا في الخارج

اختناق مروري .. تعرف على الحركة المرورية اليوم 7-7-2021

احتجاز رهائن داخل بنك في روسيا.. وتحرك أمني كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

دعم كامل لاشقائنا..وزيرة الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

في عيد ميلاد لمياء الجداوي.. حقيقة قرابتها بـ رجاء الجداوي

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ