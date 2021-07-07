اختناق مروري .. تعرف على الحركة المرورية اليوم 7-7-2021

قال محمد صابر، محرر الشئون المرورية -عن حالة الحركة المرورية اليوم- إن هناك العديد من الاختناقات المرورية بمناطق الإصلاحات أعلى طريق الدائرى، خاصة فوق منطقة المرج والخصوص ما قبل مدخل نفق السلام، وكذلك أعلى مناطق المنيب وأعلى مناطق البساتين المتجه لمحور الاوتوستراد.

وأضاف محمد صابر عن الحركة المرورية عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن محور 26 يوليو بدأ أن يتوافد من خلاله بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، وتنحصر تلك الأحجام اليوم أعلى منطقة ناهيا.

وأشار صابر عن الحركة المرورية، إلى أن روض الفرج يشهد اليوم سيولة مرورية بشكل طبيعي، وينصح جميع السائقين استخدام روض الفرج فى هذا التوقيت دون القلق من الازدحام المرورى.

وفى سياق آخر، تابع محرر الشئون المرورية أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية لداخل وخارج القاهرة الكبرى، التي تنحصر بها بعض الأحجام المتفرقة أعلى مناطق الأعمال، وهي أعلى مناطق المرج المتجه إلى نفق السلام، كذلك أعلى منطقة المنيب والبساتين.

وأكد محمد صابر أن باقى مناطق الطرق الدائرية مازالت تعمل بشكل مرضٍ وطبيعي، ولفت إلى أنه بالنسبة لمحافظة القليوبية تنحصر بها الأحجام عند منطقة القادمة من ميدان المؤسسة، أما بالنسبة الجيزة فـ تنحصر الأحجام عند محطة مترو الجامعة القادمة من أعلى كوبرى فيصل.

وأوضح محرر الشئون المرورية أنه يمكن للمتجه من كوبري فيصل إلى الدقي أن يسلك الطريق من خلال شارع مراد أو شارع الجامعة أفضل، مشيراً إلى أنه بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة اليوم، فهي تعمل بشكل مرضٍ.