الميراث القاتل.. عم يقتل نجل شقيقه بمساعدة ابنه في سوهاج

لقي عامل ثلاثيني مصرعه على يد عمه ونجل عمه، إثر إصابته بطلق ناري خلف الأذن اليسرى، ما ألفظه أنفاسه الأخيرة؛ وذلك لخلافات الميراث القائمة فيما بينهم، بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا من مستشفى جرجا العام، بفبد بوصول المدعو (نور الدين. م. ع - ٣٣ سنه - عامل - ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري خلف الأذن اليسرى.

وبسؤال شقيقه (محمد. م. ع - ٣١ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، اتهم كلاً من عمه (أبو زيد)، ونجله (فهد)، بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته؛ وذلك إثر خلافات على الميراث.

وأكدت مصادر أنه تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية وعشرة طلقات من ذات العيار وفرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار، وبحوزة الثاني السلاح المُستخدم في الواقعة وهو عبارة عن فرد روسي محلي الصُنع، و٨ طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما بما وجه إليهم من اتهام وبما أسفر عنه الضبط أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وباستخدام الأسلحة للدفاع عن النفس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.