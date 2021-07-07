صحف الكويت.. شكري: مصر والسودان لديهما القدرة على الدفاع عن مصالحهما المائية.. وأمريكا تدخل على خط أزمة «سد النهضة» ..و فرح في الكويت بـ «إعدام قاتل فرح»

-تونس توزع مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

-السودان: استجابة مجلس الأمن لطلبنا تؤكد أن الملء الثاني يمثل تهديدا للأمن

-«البرلمان العربي» لمجلس الأمن: حان دوركم لحل أزمة سد النهضة

-نائب الأمير: دعم دائم للطواقم الطبية في مواجهة «كورونا»

-المحكمة الاقتصادية ترفع الحجز التحفظي عن «إيفر جيفن»





تناولت الصحف الكويتية تطورات أزمة سد النهضة في إثيوبيا الذي تستمر فيه أديس أبابا بما يخالف القانون الدولي، وهو ما أدى إلى طلبٍ لتدخل مجلس الأمن الدولي، ليقول رأيه بخصوص الأزمة.



قالت صحيفة الأنباء، إنه قبيل اجتماع مرتقب غدا الخميس لمجلس الأمن حول (سد النهضة)، أعرب وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما «القاطع» لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني للسد لما يمثله من «مخالفة صريحة» لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين التقيا في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن ب‍الأمم المتحدة المقرر عقدها بناء على طلب من مصر والسودان.

كما أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه امس بنيويورك مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن، موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية.

في غضون ذلك، وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير، وطالبه بأن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

و حذرت وزارة الخارجية الأميركية، من أن شروع إثيوبيا في العملية الثانية لملء خزان سد النهضة «سيؤدي على الأرجح» إلى زيادة التوتر.

في سياق آخر، رفعت المحكمة الاقتصادية في الاسماعيلية امس الحجز التحفظي عن الناقلة «إيفر جيفن»، التي كانت جنحت في قناة السويس في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت هيئة قناة السويس وشركة «شوي كيسن كايشا» اليابانية المالكة للناقلة العملاقة قد أعلنتا عن التوصل إلى تسوية.



كويتيًا، أكد نائب الأميــر وولي العهـد الشيخ مشعل الأحمد، على الدعم الدائم للطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مشيدا بالدور الذي تقوم به الطواقم والكوادر الطبية في هذه الأزمة بالكويت.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر بيان صباح أمس بعضا من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة الكويت وهم: د.خالد فهد الجارالله ود.خالد مهوس السعيد ود.منى سليمان الأحمد، حيث قدموا له شرحا حول آخر التطورات بشأن الوضع الصحي والجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

من جانبها، قالت صحيفة الوطن الكويتية،وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، طالبه فيها بأن يضطلع المجلس بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتوجه وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة وحضور فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة.

و أشار ياسر عباس إلى أن "استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، تعد نجاحا للدبلوماسية السودانية، وتأكيدا واضحا على حجة السودان بأن الملء الأحادي الثاني يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين".



كويتيًا، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بقضية فرح أكبر التي خُطفت وقُتلت على يد الجاني، في أبريل الماضي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فيصل الحربي، الذي قضى بالإعدام على قاتل فرح أكبر التي كانت تعمل مدرسة وزوجة وأم لطفلين، ويأتي قرار المحكمة بعد شهرين من ارتكاب الجاني جريمته.

وكانت فرح حمزة أكبر التي كانت تبلغ من العمر 32 عاماً، قد تعرضت للاختطاف قبل أن يعثر عليها أمام إحدى المستشفيات، ما أثار موجة من الغضب والمطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي، بتحقيق العدالة.

أخيرًا من صحيفة القبس، وزعت تونس التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن مشروع قرار على أعضاء المجلس بشأن سد النهضة، وذلك بطلب مصري سوداني ودعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف سد النهضة في الأمم المتحدة.

ويطلب مشروع القرار التونسي من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بدعوة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ويدعو الدول الثلاث لوضع نص اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

كما يدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان سد النهضة من جانب واحد.