أورمان المنوفية : 140 عملية عيون وتسليم 322 نظارة طبية بالمجان

عبر المبادرة الرئاسية نور حياة



أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتي قد أطلقها رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .



حيث أوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي عدد من الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وخلال أسبوعين تم إجراء (140) عملية عيون لإزالة المياه البيضاء وتم تسليم عدد (322) نظارة طبية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمجان .

يأتي هذا فى إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم ، مؤكدا أن معدلات التوزيع تتم علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .



ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم ، مثمناً دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.