عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل ضد الأرجنتين .. كل ما تريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا

صدى البلد

يترقب عشاق الكرة العالمية نهائي كوبا أمريكا 2021، في قمة قوية حين يلتقي منتخب البرازيل مستضيف البطولة ضد الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا:

البرازيل × الأرجنتين

الأحد الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة

ملعب ماراكانا بولاية ريو دي جانيرو

القناة الناقلة: - beIN Sports Max 6

مباراة المركز الثالث والرابع ستكون يوم السبت المقبل 10 يوليو في الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sports Max 5

أرقام النهائي:

هو النهائي الرابع بين قطبي الكرة اللاتينية البرازيل والأرجنتين، التانجو فاز في نسخة 1937 والسامبا فاز في نسختي 2004 و2007.

البرازيل تأمل لتحقيق لقبها العاشر والثاني على التوالي.

يسعى منتخب الأرجنتين لحصد اللقب الخامس عشر ومعادلة أوروجواي صاحبة الرقم القياسي.

وحقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا  في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

وتأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا 

كما انتهت المباراة الماراثونية بين الأرجنتين وكولومبيا بتأهل الأرجنتين الى النهائي بعد التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 أحرز هدف الارجنتين اللاعب لاوتارو مارتنيز في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بينما عادل النتيجة اللاعب لويز دياز في الدقيقة 61 في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ومن ثم يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيز والذي قم بصد 3 ضربات كانت السبب الرئيسي لتأهل فريق الارجنتين والذي انتهت ضربات الترجيح 3-2 لصالحه.

وأعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول)  اليوم الأربعاء أن مهاجم المنتخب البرازيلي جابريال خيسيوس سيغيب عن المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد الأرجنتين بسبب إيقافه مباراتين إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي.

وحصل خيسيوس على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخل قوي على التشيلي أوجينيو مينا، وعلى الرغم من النقص العددي نجح منتخب بلاده حامل اللقب في الفوز 1-صفر وبلوغ المباراة النهائية.

وغاب خيسيوس عن مواجهة الدور نصف النهائي ضد بيرو، وصيفة النسخة السابقة، الإثنين والتي حسمتها البرازيل 1-صفر أيضا.

البرازيل الأرجنتين البرازيل والأرجنتين كوبا أمريكا نهائي كوبا أمريكا منتخب البرازيل ميسي

ترشيحاتنا

للحصول على نتيجة ايجابية .. حيلة لتزوير اختبار كورونا يستخدمها طلاب بريطانيا

34 حقيبة.. الجزائر تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

ترامب يقاضي فيسبوك وتويتر وجوجل بسبب حظر حساباته

"مستثمري أسيوط": ارتفاع الطاقة التشغيلية لمصانع المحافظة لـ 80% وزيادة الإنتاج 100%

تسليم درع قناة السويس لربان السفينة إيفرجيفن قبل المغادرة ..شاهد

الأردن تحذر: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

لأول مرة في مصر.. "الصحة" تكشف موعد طرح لقاح كورونا المصنع محليا

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

بعد قنبلة شوبير .. 7 مناصب مصرية مهمة تحت التهديد في الكاف

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ