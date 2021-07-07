البرازيل ضد الأرجنتين .. كل ما تريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا

يترقب عشاق الكرة العالمية نهائي كوبا أمريكا 2021، في قمة قوية حين يلتقي منتخب البرازيل مستضيف البطولة ضد الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا:

البرازيل × الأرجنتين

الأحد الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة

ملعب ماراكانا بولاية ريو دي جانيرو

القناة الناقلة: - beIN Sports Max 6

مباراة المركز الثالث والرابع ستكون يوم السبت المقبل 10 يوليو في الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sports Max 5

أرقام النهائي:

هو النهائي الرابع بين قطبي الكرة اللاتينية البرازيل والأرجنتين، التانجو فاز في نسخة 1937 والسامبا فاز في نسختي 2004 و2007.

البرازيل تأمل لتحقيق لقبها العاشر والثاني على التوالي.

يسعى منتخب الأرجنتين لحصد اللقب الخامس عشر ومعادلة أوروجواي صاحبة الرقم القياسي.

وحقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

وتأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا

كما انتهت المباراة الماراثونية بين الأرجنتين وكولومبيا بتأهل الأرجنتين الى النهائي بعد التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 أحرز هدف الارجنتين اللاعب لاوتارو مارتنيز في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بينما عادل النتيجة اللاعب لويز دياز في الدقيقة 61 في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ومن ثم يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيز والذي قم بصد 3 ضربات كانت السبب الرئيسي لتأهل فريق الارجنتين والذي انتهت ضربات الترجيح 3-2 لصالحه.

وأعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) اليوم الأربعاء أن مهاجم المنتخب البرازيلي جابريال خيسيوس سيغيب عن المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد الأرجنتين بسبب إيقافه مباراتين إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي.

وحصل خيسيوس على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخل قوي على التشيلي أوجينيو مينا، وعلى الرغم من النقص العددي نجح منتخب بلاده حامل اللقب في الفوز 1-صفر وبلوغ المباراة النهائية.

وغاب خيسيوس عن مواجهة الدور نصف النهائي ضد بيرو، وصيفة النسخة السابقة، الإثنين والتي حسمتها البرازيل 1-صفر أيضا.