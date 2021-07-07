نهال طايل: برنامج "تفاصيل" طاقة إيجابية والسلبي منه جرس إنذار.. فيديو

قالت الإعلامية نهال طايل إن برنامج “تفاصيل” يتحدث عن تفاصيل حياتنا، مؤكدة أن البرنامج يكون طاقة إيجابية، والسلبي منها جرس إنذار.

وأضافت طايل خلال تقديمها برنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2” أن تفاصيل به لحظات سعادة وأيضا لحظات حزن ن مشيرة إلى أن حياتنا بها السعادة والحزن .

وتابعت مقدمة برنامج تفاصيل، أنه كان لنا بصمة في حل كثير من المشاكل ومد يد العون، معلقة “هنكمل مشاورنا وهنعمل حملات لزواج اليتمات وعلاج الأطفال وسنتعاون مع مؤسسات الدولة” .

وأعلنت المذيعة نهال طايل، عن انضمامها ، لمقدمي البرامج التليفزيونية، في تجربة جديدة، تحت اسم "تفاصيل" وذلك بقناة صدى البلد الفضائية.

برنامج "تفاصيل"



وينتمي برنامج "تفاصيل" إلى طبيعة البرامج الاجتماعية، حيث تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.



يذكر أن نهال طايل قدمت برنامج "تفاصيل" على فضائية المحور، وهو برامج اجتماعي، تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.