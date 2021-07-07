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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقييم "الأعلى للجامعات"..المجلة العلمية لكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحصل على7/7

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصلت المجلة العلمية لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس علي ٧/٧ في تقييم المجلس الأعلي للجامعات للمجلات العلمية المحلية يونيو ٢٠٢١.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة و أ.د. محمد البحيري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

وتقدمت أ.د. هويدا الجبالى عميد الكلية بالتهنئة إلى كل من أ.د. صلاح مصطفي رئيس تحرير المجلة و أ.د .جمال شفيق نائب رئيس التحرير والباحثين والقائمين علي المجلة متمنية لهم مزيدا من النجاحات.

 

وأصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والموظفين و العمال و السائقين. على أن تنتهي مهمة تطعيم أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .


وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء وأ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة.

المجلس الاعلى للجامعات رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا الدكتور محمود المتيني محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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