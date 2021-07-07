تقييم "الأعلى للجامعات"..المجلة العلمية لكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحصل على7/7
حصلت المجلة العلمية لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس علي ٧/٧ في تقييم المجلس الأعلي للجامعات للمجلات العلمية المحلية يونيو ٢٠٢١.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة و أ.د. محمد البحيري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وتقدمت أ.د. هويدا الجبالى عميد الكلية بالتهنئة إلى كل من أ.د. صلاح مصطفي رئيس تحرير المجلة و أ.د .جمال شفيق نائب رئيس التحرير والباحثين والقائمين علي المجلة متمنية لهم مزيدا من النجاحات.
وأصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والموظفين و العمال و السائقين. على أن تنتهي مهمة تطعيم أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .
وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء وأ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة.