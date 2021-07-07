عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

50 % خصما على سلسلة رؤية للنشء.. هيثم الحاج: تشجيعا للأطفال والأسر

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

حققت سلسلة رؤية للنشء التى تصدرها وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع وزارة الاوقاف ممثلا في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إقبالا من الأطفال رواد الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث بلغ عدد المجموعات المباعة منها 300 مجموعة مكونة من 12 كتيبا للأطفال والنشء صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وأضاف أنه تشجيعا للأطفال والأسر على اقتناء المجموعة كاملة فقد تم زيادة الخصم المقدم على المجموعة كاملة ليكون 50 % و 20% على أي كتاب منها.

تهدف السلسلة إلى تنمية مهارات النشء اللغوية والمعرفية والإبداعية من خلال تقديم زاد معرفي يسهم في بناء شخصيتهم وحمايتهم من الأفكار الهدامة وتضم عددا من العناوين منها "شخصيات مصرية، بين الحقيقة والخيال، حكايات فردوس وسماحة، قرأت لك، رواية رحلة إلى مركز الارض، أغرب من الخيال، فكرة في كتاب، أحلم، مغامرات فلفلة، الحقيقة والخيال" .

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D

سلسلة رؤية للنشء وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الأوقاف معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

هيلين لورانس : يجب تكريس الجهود لحل المشاكل المتعلقة بالمرأة

أستاذ موارد مائية: لا صحة للمزاعم الإثيوبية بموافقة مصر على الملء الثاني

"كابوس ريناد".. مأساة ابنة رفض أبيها الاعتراف بها وتبنى أخرى.. فيديو

بعد انسحاب أمريكا.. طالبان ترتكب جرائم حرب في أفغانستان

مايا مرسى تترأس فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة

47 مليار دولار خسائر في 2021.. سيناريوهات وقف نزيف قطاع الطيران المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عضو الوفد التفاوضي: ما تقوم به إثيوبيا سيؤثر على مياه السد العالي

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

أحمد موسى يعرض صورة مهمة بشأن سد النهضة.. ومسئول "جبتها من فين"

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ