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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

٩٢ ألف زائر في سابع ايام معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52  التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٩٢ الف مواطن لقاعات المعرض. صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب  مشيدا بالتزام الزوار بالإجراءات الاحترازية التى اقرتها  الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ثقافتك كتابك

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D  .

اليوم السابع معرض القاهرة الدولي للكتاب مواطن لقاعات المعرض الدكتور هيثم الحاج القراءة حياة

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