عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زارها 15 ألف شخص في 3 أيام.. حكاية راني البقرة المعجزة.. شاهد

البقرة المعجزة
البقرة المعجزة

ليست مجرد بقرة عادية يعتني بها صاحبها، لكنها أصبحت البقرة الأشهر على المستوى العالم والتي تدعى " راني "، وهي معروفة باسم البقرة المعجزة، نظرً لصغر حجمها بشكل لافت للنظر ومثير للانتباه .

البقرة المعجزة راني استطاعت أن تجلب الزائرين لها بشكل متواصل غير مسبوق لمشاهدة تلك البقرة القزمة الأصغر على مستوى العالم، وهي موجودة في ولاية دكا في بنجلادش .

ران البقرة المعجزة طولها 51 سم ، وزارها 15 ألف شخص خلال الثلاثة أيام الماضية لرؤية البقة المعجزة، والتقاط الصور السيلفي معها، وذلك  بحسب صحيفة هندوستان تايمز .

ويدعي صاحب البقرة أن راني أقصر من بقرة أخرى تدعى مانيكيام، من ولاية كيرلا، والتي تحمل رقم غينيس القياسي لأقصر بقرة في العالم.


ورغم الإجراءات الاحترازية والقيود الخاصة بفيروس كورونا التاجي، يذهب السياح إلى المنطقة ويركبون عربات إلى مزرعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب دكا لمشاهدة البقرة المعجزة .


وأثارت صور البقرة "راني" ، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واستقطبت من السياح بعد أن سلطت الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية الضوء على الأبقار الصغيرة، بحسب صحيفة هندوستان تايمز.

البقرة المعجزة صور البقرة المعجزة البقرة راني البقرة المعجزة راني اصغر بقرة في العالم

موضوعات متعلقة

القط المعجزة.. نجا من الموت ثلاثة مرات في هجومين مروعين/ صور

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط : حياة كريمة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة

عوض تاج الدين يكشف حقيقة وجود السلالة الجديدة "لامبدا" في مصر

وائل جمعة يستعيد فرحته على الهواء بقاضية أفشة في نهائي إفريقيا

بعد تسوية الأزمة.. رئيس قناة السويس: العالم حبس أنفاسه بعد جنوح السفينة

تفاصيل لقاء شكري بسكرتير عام الأمم المتحدة قبل يوم من جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

حاوية تحمل مواد متفجرة.. الإمارات تكشف تفاصيل انفجار ميناء جبل علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

عضو الوفد التفاوضي: ما تقوم به إثيوبيا سيؤثر على مياه السد العالي

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

التموين تزف خبرًا سارًا للمواطنين قبل العيد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ