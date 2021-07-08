زارها 15 ألف شخص في 3 أيام.. حكاية راني البقرة المعجزة.. شاهد

ليست مجرد بقرة عادية يعتني بها صاحبها، لكنها أصبحت البقرة الأشهر على المستوى العالم والتي تدعى " راني "، وهي معروفة باسم البقرة المعجزة، نظرً لصغر حجمها بشكل لافت للنظر ومثير للانتباه .

البقرة المعجزة راني استطاعت أن تجلب الزائرين لها بشكل متواصل غير مسبوق لمشاهدة تلك البقرة القزمة الأصغر على مستوى العالم، وهي موجودة في ولاية دكا في بنجلادش .

ران البقرة المعجزة طولها 51 سم ، وزارها 15 ألف شخص خلال الثلاثة أيام الماضية لرؤية البقة المعجزة، والتقاط الصور السيلفي معها، وذلك بحسب صحيفة هندوستان تايمز .

ويدعي صاحب البقرة أن راني أقصر من بقرة أخرى تدعى مانيكيام، من ولاية كيرلا، والتي تحمل رقم غينيس القياسي لأقصر بقرة في العالم.



ورغم الإجراءات الاحترازية والقيود الخاصة بفيروس كورونا التاجي، يذهب السياح إلى المنطقة ويركبون عربات إلى مزرعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب دكا لمشاهدة البقرة المعجزة .



وأثارت صور البقرة "راني" ، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واستقطبت من السياح بعد أن سلطت الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية الضوء على الأبقار الصغيرة، بحسب صحيفة هندوستان تايمز.