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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالزي الفلاحي.. هند عبد الحليم في جلسة تصوير جديدة

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم جمهورها، صورا من كواليس فيلم “سعاد” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت: “تجسيد شخصية زبيدة من فيلم الجوع في فيلم سعاد ❤️ سعيدة جدا اني كنت جزء من الفيلم ده شكراً”.

 

وتألقت بالزي الفلاحي، في جلسة تصوير جاءت من عمق شخصيتها التي تلعبها بالفيلم، وتفاعل معها محبيها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.


العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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