احذرها.. أخطاء قاتلة تقع فيها عند استخدامك واتساب

يعد واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأكثر استخداما، حيث تتباهى الشركة أنها تقدم نظاما أساسيا آمنا للدردشة، نظرا لميزات الأمان التي توفرها من بينها ميزة التشفير من طرف لطرف، إلا أن الحقيقة عكس ذلك.

وذكرت صحيفة "thesun" البريطانية، بعض الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو واتساب، قد تؤدي في النهاية إلى كسر نظام الأمان الخاص بتطبيق الدردشة الأشهر، مما يعرضهم لخطر الاختراق وسرقة حساباتهم، والتي تتسبب لهم في مشكلة أكبر مثل كشف محادثاتهم والتعرض لعمليات الاحتيال.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، يوجد خطآن كبيران يرتكبهما مستخدمو واتساب، يتسببان في تعرض حساباتهم للاختراق، وهما:

الخطأ الأول: تنزيل تطبيقات واتساب الخارجية أو المعدلة:

يقوم بعض الأشخاص بتنزيل تطبيقات واتساب التابعة لجهات خارجية أو ما تسمى نسخة معدلة غير رسمية، والتي تدعي تقديمها لميزات إضافية يفتقر إليها الإصدار الأساسي، مثل تطبيق مثل GB WhatsApp و WhatsApp Gold .

وتجاه هذه الإصدارات المعدلة، يتخذ واتساب موقفا قويا، حيث ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يستخدمونها إلى حظر أرقامهم من استخدام واتساب، أو سرقة الحساب ومحتوى المحادثات، حيث تم تصميم بعض تطبيقات الجهات الخارجية بحتة لسرقة حساب واتساب.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تسليط الضوء على رسالة حول تطبيق WhatsApp Pink، على أنها إحدى عمليات الاحتيال المنتشرة على منصة واتساب، قال باحث أمني في الهند، إن رسالة واتساب بينك، تحتوي على رابط مزيف يؤدى النقر عليه، لتنزيل برامج ضارة يمكن أن تسمح للمتسلل باختراق هاتفك والتحكم في إرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

الخطأ الثاني: الكشف عن رمز واتساب:

تعد من أبرز عمليات الاحتيال الشائعة على واتساب، هي أن يحصل المتسلل على رمز التحقق المكون من ستة أرقام والتي يتم إرسالها إلى هاتفك لتحقق من ملكيه حسابك، إذ يتظاهر الهاكر في هذه العملية بأنه أحد أصدقائك، وقام بالخطأ بإرسال رمزا إلى حسابك عبر رسالة قصيرة ويطلب منك أخباره به.

لكن في الحقيقة يكون الرمز مخصصا للوصول إلى حسابك على واتساب، وفي حالة وقوعك ضحية لخدعته، وقمت بإرسال رموز التحقق الستة إليه، فأنت تعطيه الأذن بالاستيلاء على حسابك وحظرك من الوصول إليه مرة أخرى، ليبدأ من جديد عملية الاحتيال مع جهات اتصالك.

ولتفادي الوقوع في مثل هذه الحيلة، إذا تلقيت رسالة غريبة من صديقك لك على واتساب، حاول الاتصال به أولا لمعرفة ما إذا كان هو الذي أرسل إليك هذه الرسالة، أو تم الاستيلاء على حسابه، لذلك ينصحك الخبراء بتأمين حسابك وتمكين ميزة التحقق من خطوتين الخاص بحسابك، لحمايته بطبقة أمان إضافية برمز PIN.