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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفوض الليجا لـ صدى البلد: انتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني صعب

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

 شدد خوان فوينتس المفوض الرسمي لـ الليجا في مصر، على صعوبة انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

 

وقال  خوان فوينتس في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: انتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني أمر صعب، بسبب الازمة المالية التي تعاني منها أندية الليجا، نتيجة تفشي فيروس كورونا".

 

وتابع مفوض الليجا:" أعتقد أن محمد صلاح سيمثل إضافة قوية للدوري الإسباني، حال نجح أحد الأندية في ضمه".

 

ليفربول يتحرك لتجديد عقد محمد صلاح
 

أكد تقرير صحفي، خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه ، لإنهاء ملف تجديد عقده في أقرب وقت.

 

وذكرت صحيفة “ sunday world ” الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الريدز على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل  النجم المصري في أقرب وقت ممكن.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح أثار التكهنات بشأن مستقبله، في الأشهر الأخيرة ، حيث أجرى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مقابلتين مع صحيفة ماركا في مدريد في الأشهر الأخيرة ، معربا عن إعجابه بريال مدريد.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم تحفظ مالكي ليفربول على تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، إلا أنه سيتم استثناء محمد صلاح، لمدة أربع سنوات قادمة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في ميرسيسايد.

 

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح، لم يتخذ قرارا حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

 

ويتصدر محمد صلاح تياجو ألكانتارا قائمة أجور ليفربول، بحصول كلا منها، على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

 

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