نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار الوظائف بوحدة المتغيرات المكانية GIS

ترأس حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، لجنة اختبار المتقدمين لشغل الوظائف بوحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية "GIS" بنظام التعاقد.

جاء ذلك بحضور المهندس بدر عبد السيد مصطفى ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد صفوت عمران ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و محمد يوسف محمد الراوي ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهاني صلاح، مدير الموارد البشرية بديوان عام محافظة قنا.



وأشار نائب محافظ قنا ، إلى أن اللجنة قابلت و أجرت اختبارات شفهية لـ ٦١ متقدم لشغل الوظائف المعلن عنها بنظام التعاقد للحاصلين على تخصصات" هندسة – علوم جولوجيا – آداب جغرافيا قسم نظم معلومات جغرافية" بهدف التعرف على إمكانات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية و الخبرات العملية والسمات الشخصية، و قياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، بالإضافة إلى التعرف على مقترحاتهم و أفكارهم نحو تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة التي قد ينتمون إليها.



وأضاف عمر، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حريص على تطبيق مبدأ الكفاءة في المفاضلة بين المتقدمين، موضحًا أنه سوف يتم اختيار ٤ متقدمين ناجحين للعمل بوحدة الـ" GIS" ، وذلك من منطلق التزام المحافظة بمبدأ الشفافية موصيًا بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل أثناء أداء مهامهم الوظيفية.



يذكر أن وحدة البنية المعلوماتية و المتغيرات المكانية تعد أول مركز معلومات لشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، و نظام العمل به يقوم على استخدام نظم المعلومات الجغرافية "GIS " في مجال المرافق، وذلك عن طريق كشف المرافق بواسطة أجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحياً وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب لتلك المرافق والخدمات وجميع الأعمال المساحية المختلفة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المرافق وعناصر البنية الأساسية " تحتية وفوقية" مع التحديث المستمر لهذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلي خرائط "رقمية و ورقية".



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية ، وحماية الاستثمارات ، وتأمين المرافق وحماية البيئة، كما أن العمل بالمركز يتم بمشاركة جميع الجهات من شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي و التليفونات.



نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار الوظائف

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