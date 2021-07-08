عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتفقد مشروع مبني مدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء: تحديد أولويات المشروعات والالتزام بالبرنامج الزمني

المحافظ يتفقد مبني
المحافظ يتفقد مبني مدينة شرم الشيخ

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بسرعة تحديد المشروعات والأولويات في بداية العام المالي الجديد وسرعة إجراءات التعاقدات والتوريدات مع مراعاة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات مع الالتزام بالجودة طبقا للشروط والمواصفات.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجموعة الاقتصادية لمتابعة الموقف المالي للمشروعات بجنوب سيناء، حيث اجتمع محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بشرم الشيخ، بالمجموعة الاقتصادية " بالمحافظة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ومديري الإدارات المالية والشئون القانونية لمتابعة الموقف المالي والمستحقات المالية لعدد من المشروعات الجاري استكمالها بخطة العام المالي الجديد 2021 / 2022 على أرض المحافظة.


وتابع محافظ جنوب سيناء موقف ومشروعات الطرق والعمل بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، ضمن الجولات التفقدية الدورية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بسرعة تقدم الأعمال، مؤكداً أن مبنى مجلس المدينة الجديد صرح ضخم آخر يتحقق علي أرض مدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى أنه يتم انشائه وفقاً لأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات و الرقمنة، مضيفاً أنه يعد نموذجاً مثالياً لمبنى حكومي متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين.


أكد المحافظ أنه يسعى من خلال الإمكانات والخدمات التي يوفرها هذا الكيان الى رفاهية أداء الخدمة للمتلقي والقائم بأداء الخدمة علي حدا سواء.

رافق المحافظ خلال تفقده الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وكان في استقبالهم المهندس الإستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.


اقرا ايضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية

 

جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء العام المالي الجديد المجموعة الاقتصادية

ترشيحاتنا

مندوب كينيا: مشاغل مصر والسودان بشأن سد النهضة مشروعة

مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: نطالب مصر والسودان وإثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات تقوض المفاوضات

الشوط الأول.. المقاولون العرب يفرض التعادل السلبي أمام الأهلي

جلسة مجلس الأمن.. مندوب تونس: الإجراءات الأحادية في سد النهضة تزيد الموقف سوءا

مندوب تونس بمجلس الأمن:لابد من الاتفاق بشأن استغلال موارد نهر النيل

ضرورة العودة لاتفاق المبادئ.. المملكة المتحدة: نعترف بمصالح مصر والسودان وإثيوبيا في مياه النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

قيس سعيد لـ السيسي: ندعم كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري

انجر اندرسون محذرة: تخزين اثيوبيا لـ 74 مليار متر مكعب سيغير مجرى النيل

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

العريس كلب.. البلوجر هبة مبروك تعلن زفافها.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ