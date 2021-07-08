محافظ جنوب سيناء: تحديد أولويات المشروعات والالتزام بالبرنامج الزمني

فودة يتفقد مشروع مبني مدينة شرم الشيخ

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بسرعة تحديد المشروعات والأولويات في بداية العام المالي الجديد وسرعة إجراءات التعاقدات والتوريدات مع مراعاة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات مع الالتزام بالجودة طبقا للشروط والمواصفات.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجموعة الاقتصادية لمتابعة الموقف المالي للمشروعات بجنوب سيناء، حيث اجتمع محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بشرم الشيخ، بالمجموعة الاقتصادية " بالمحافظة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ومديري الإدارات المالية والشئون القانونية لمتابعة الموقف المالي والمستحقات المالية لعدد من المشروعات الجاري استكمالها بخطة العام المالي الجديد 2021 / 2022 على أرض المحافظة.



وتابع محافظ جنوب سيناء موقف ومشروعات الطرق والعمل بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، ضمن الجولات التفقدية الدورية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة.



وأشاد المحافظ بسرعة تقدم الأعمال، مؤكداً أن مبنى مجلس المدينة الجديد صرح ضخم آخر يتحقق علي أرض مدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى أنه يتم انشائه وفقاً لأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات و الرقمنة، مضيفاً أنه يعد نموذجاً مثالياً لمبنى حكومي متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين.



أكد المحافظ أنه يسعى من خلال الإمكانات والخدمات التي يوفرها هذا الكيان الى رفاهية أداء الخدمة للمتلقي والقائم بأداء الخدمة علي حدا سواء.

رافق المحافظ خلال تفقده الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وكان في استقبالهم المهندس الإستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.



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