خوفا من الأمراض.. أهالى رية قسطا بالغربية يطالبون برفع ناتج تطهير الترعة

يشكو أهالي قرية قسطا فى مركز كفر الزيات التابع الى محافظة الغربية ، من تراكم مخلفات نواتج تطهير الترعة المارة أمام المنازل مباشرة وإخراج الحشائش وورد النيل من داخلها حيث يخرج معها الثعابين والفئران والحشرات وتهدد منازل سكان القرية بالكامل وتعرضها إلى خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة .

ويقول موسى شنيار فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذي يقوم بتقديمها موقع صدى البلد : من المفترض عند تطهير أي ترعة أمام منطقة مأهولة بالسكان لابد من وجود سيارات نقل لإزالة جميع المخلفات التي تخرج من الترعة وتذهب بها إلى مكان غير سكني .

وأضاف : عند تطهير الترعة يخرج معها الثعابين والفئران والحشرات وتقوم بالدخول للمنازل حيث تهدد حياة سكان العزبة بالكامل أطفالًا وكبارًا تارة من الزواحف وتارة من العدوى والحشرات .

وتابع : ما حدث هو تطهير الترعة وترك المخلفات علي جانبي الطريق مما اعاق حركة السير للطريق الرئيسي بطول 2 كيلو وترك المخلفات علي جانبي الترعة منظر غير حضاري ، وسبق وقد حذرنا قبل ذلك ولكن لا استجابة من المسؤولين



وطالب الأهالى المسئولين بسرعة التدخل ورفع تلك المخلفات من جانبي الترعة الي خارج القرية بدلا من ردمها من قبل الاهالي مرة اخري وهذا اهدار للمال العام ، و للحفاظ علي صحة المواطنين.

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