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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالى رية قسطا بالغربية يطالبون برفع ناتج تطهير الترعة

صدى البلد

يشكو أهالي قرية قسطا فى مركز كفر الزيات التابع الى محافظة الغربية  ، من تراكم مخلفات نواتج تطهير الترعة المارة أمام المنازل مباشرة وإخراج الحشائش وورد النيل من داخلها حيث يخرج معها الثعابين والفئران والحشرات وتهدد منازل  سكان القرية بالكامل وتعرضها إلى خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة .

ويقول موسى شنيار فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذي يقوم بتقديمها موقع صدى البلد : من المفترض عند تطهير أي ترعة أمام منطقة مأهولة بالسكان لابد من وجود سيارات نقل لإزالة جميع المخلفات التي تخرج من الترعة وتذهب بها إلى مكان غير سكني .

وأضاف : عند تطهير الترعة يخرج معها الثعابين والفئران والحشرات وتقوم بالدخول للمنازل حيث تهدد حياة سكان العزبة بالكامل أطفالًا وكبارًا تارة من الزواحف وتارة من العدوى والحشرات .
وتابع : ما حدث هو  تطهير الترعة وترك المخلفات علي جانبي الطريق مما اعاق حركة السير للطريق الرئيسي بطول 2 كيلو وترك المخلفات علي جانبي الترعة منظر غير حضاري ، وسبق وقد حذرنا قبل ذلك ولكن لا استجابة من المسؤولين

وطالب الأهالى المسئولين بسرعة التدخل ورفع تلك المخلفات من جانبي الترعة الي خارج القرية بدلا من ردمها من قبل الاهالي مرة اخري وهذا اهدار للمال العام  ،   و للحفاظ علي صحة المواطنين.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

قرية قسطا مركز كفر الزيات أخبار محافظة الغربية الإصابة

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