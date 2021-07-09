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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقرار جمهورى.. شومة عميدا لكلية طب المنصورة

بقرار جمهورى.. شومة عميدا لكلية طب المنصورة

عميد طب المنصورة
عميد طب المنصورة

أعلنت جامعة المنصوره فى بيان صادر لها عن تولى ،الدكتور أشرف شومة  عمادة كلية الطب بجامعة المنصورة.  عقب صدور قرارات جمهورية من الرئيس السيسى

حيث كان يشغل " شومه "منصب مدير برنامج المنصورة مانشستر،  بكليه الطب وابلى فيه بلاءا حسنا واحدث طفرة كبيرة بالقسم ونال التقدير والاحترام كم جميع الطلاب والمشرفين والعاملين لما يتمتع به من سيرة وخلق.
واكد شومة فى تصريح  خاص " لصدى البلد"  ان الفترة القادمه ليست بالسهله بل تحتاج لجهد كبير من اجل التطوير واحداث طفرة انشائية بالكليه.
واضاف ايضا بأن كلية طب المنصورة من الكليات الرائدة والمتميزه فى مصر وان اساسيات  العمل الفترة القادمة  تطوير الجوانب العملية  لكلا من طاقم  التدريس والخريجين والاستفاده من الاساتذه المتميزين والذين اثروا الحياة العلمية بطب المنصوره وتخرج على يديهم الاف الاطباء ومازالوا يعطون ويقدمون للكلية ولا يبخلون بأى جهد عنها.

فيما وجه شومه الشكر للرئيس على اختياره عميدا لكلية طب المنصوره داعيا الله ان يكون قدر هذه الثقه وان تصبح الكلية منارة دائما للجميع 
 

المنصورة الدكتور اشرف شومة عميد الرئيس

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