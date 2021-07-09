 توقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع البابا تواضروس.. بحث التعاون مع العراق فى مجالات القوي العاملة.. صرف 291 مليون جنيه لـ122628 عاملا بقطاع السياحة ..وتعيين 11 ألف شاب

القوى العاملة في أسبوع ..

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 2 إلى 9 يوليو الجاري ، منها توقيع بروتوكولي تعاون مشترك في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، والسلامة والصحة المهنية مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ووزير القوي العاملة محمد سعفان، ولقاء مع الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي ، لبحث سبل التعاون المشتركة فى مجالات التشغيل ، والتدريب المهني ، ورعاية ذوى الهمم والعزيمة ، وتجديد اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف بعض المزايا لـ 7600 عامل بشركة قطاع خاص ، وصرف 291 مليون جنيه، لـ 122 ألفا و628 عاملًا بشركات قطاع السياحة المتضررة من فيروس كورونا ، وتعيين 11 ألف شاب فى 7 محافظات .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث وقع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان بروتوكولي تعاون مشترك بين الجانبين ، في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، والسلامة والصحة المهنية بين الشباب، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد ، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

في مستهل كلمته قدم البابا تواضروس الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة وفريق عمل الوزارة على الجهد المبذول للوصول إلى بنود البروتوكول ، مؤكدا الجهود المشتركة فى كل أركان المجتمع من قبل كافة الجهات سواء كانت حكومية ممثلة فى الوزارات ، أو غير حكومية من منظمات المجتمع الدولي وغيرها ، لافتا إلي أنها جهود مجتمعة مطلوبة لكل مواطني المجتمع ، مشدداً علي أن هذا التعاون يكمل النسيج الخاص بالمجتمع بما يؤثر بالإيجاب على تقدمه ونموه والقضاء على مشكلاته .

ومن جانبه قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للبابا تواضروس الثاني، على إتاحة الفرصة أمام أبناء الشعب المصري بكل طوائفه ليتم تقديم إطار عمل لهم يتيح لهم الفرصة للتدريب والتشغيل وريادة الأعمال داخل المجتمع.

وأضاف الوزير أن الوزارة عملت جاهدة منذ عام ٢٠١٦ على تحديد إطار خاص لعملها يشمل كل قطاعات عملها، حيث اهتمت بالتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، فتم عمل ملتقيات توظيف تم توفير آلاف من فرص العمل من خلالها بدأت في القاهرة والعاشر من رمضان، وكان من نتائج تحليلها هو العمل على توعية الشباب بأهمية القطاع الخاص وما يوفره من مزايا لهم تتقارب في مجملها مع القطاع العام الحكومي، حيث يمثل ذلك القطاع ٨٥ % من الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقدير كل الشباب المصري وتلبية طموحاته ، ووضعه في المكان الذي يليق بكل منهم ، مشيرا إلي أن الوزارة استطاعت من خلال الأعمال التي قامت بها أن تساعد في خفض معدلات البطالة بعدما وصلت مؤشراتها في عام ٢٠١٣ إلي ١٤٪، ووصلت إلي 7.2٪ في أواخر 2020 علي الرغم من ( كوفيد-19).

وعلى جانب آخر ، التقي وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة ، الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي ، والدكتور أحمد النايف سفير جمهورية العراق بالقاهرة ، والوفد المرافق لهم ، لبحث سبل التعاون المشتركة فى مجالات التشغيل ، والتدريب المهني ، ورعاية ذوى الهمم والعزيمة ، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجالات التحول الرقمي .

فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة ، بوزير العمل العراقي والسفير ، مؤكداً استعداد الوزارة فى التعاون مع الجانب العراقي فى كافة الأمور المتعلقة بمجالات عمل الوزارة ، ونقل خبرات العمل بين الطرفين فى مختلف القطاعات ، وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين .

وأشار الوزير إلى أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة لدولة العراق ، وهي تعتبر بمثابة الأمل والحل الجذري لمشكلات التشغيل فيها لنقل البلاد إلى الوضع الأفضل ، وخاصة بعد إثبات نجاحها فى الدولة المصرية ، وفى ظل جنوح الشباب عن الوظائف خاصة فى القطاع الخاص ، لافتا إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بجهد متواصل ، وتدريب مستمر للشباب على الأفكار الخاصة بريادة الأعمال وبدء المشروعات الخاصة بالتعاون مع القوى العاملة والوزارات المعنية .

من جانبه أكد الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي ، عمق العلاقات المصرية العراقية وتاريخها العريق ، وأثنى على جهود الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة ، وعلى قوة اقتصادها فى مجابهة الأزمات ، لافتا إلي ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع الجانب المصري .

وأثنى وزير العمل العراقي ، على جهود وزارة القوى العاملة المصرية فى مختلف مجالات عملها ، وعلى نجاح تجاربها فيها ، وهو ما يظهر جلياً على الساحة العربية ، وعلى قدرتها على حماية العمال فى مختلف القطاعات.

كما عقد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .

ووجه الوزير بالمتابعة اللحظية من قبل الإدارات المركزية لنظيرتها من الإدارات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ، والعمل على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي لكافة أعمال تلك الإدارات .

وأكد الوزير ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة فيما يخص أعمال الإدارات المركزية ، ينصب تركيزها على الأفكار المستحدثة التى تضيف للعمل وتعطي سرعة في تنفيذه ، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات .

وهنأ وزير القوي العاملة ، اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة .

وقال سعفان في برقية التهنئة للمحافظ : إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافق يوما خالدا في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب القاهرة خاصة : "ذكري مرور 1052 عاماً على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م ، في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

وشمل الحصاد نجاح جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر ، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية، وتقضي بصرف بعض المزايا لـ 7600 عامل بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أن الاتفاقية أجازت التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانوناً عوضاً عن ساعات العمل الإضافية ، حيث اقتضى التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية ، وذلك طبقاً لأحكام من قانون العمل .

ووافق وزير القوى العاملة ، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة ، علي صرف 291 مليون و204 آلاف و522 جنيها، لنحو 122 ألفا و628 عاملًا يعملون في 2447 منشأة (الدفعة السادسة والسابعة- دفعة واحدة ) من الصندوق، نظرا لما تمر به شركات وقطاع السياحة من تأثيرات سلبية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد .

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألف و 814 شابا في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة ومحافظات كفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، والقاهرة ، والقليوبية ، والبحيرة ، والمنوفية ، والوادي الجديد، بلغت 25 مليون و554 ألفاً و 500 جنيه ، والتفتيش على 3369 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5435 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5435 عاملا.

وأعلن سعفان ، بدء فعاليات الدورة التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة والتي تستمر ستة أسابيع أربعة منها بالمركز وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.

وأوضح الوزير ان التدريب يتم التدريب علي أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ ، والتحضير والمشروبات ، والاستقبال ، وخدمة الغرف والمغسلة ، مشيرا إلي أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% .

كما بدأت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوي العاملة بأسيوط لتدريب 20 من كوادر مدربي مراكز التدريب المهني وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب من المديرية ، فضلا عن مديرية القوى العاملة بقنا ، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط ، أن الدورة تشمل التدريب علي موضوعات متعددة منها، التسويق الإليكتروني، وتصفح الإنترنت ، واستخدام أجهزة التابلت ، Microsoft Teams ،وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.

ووجه الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة ندوة بعنوان : "التمكين الاقتصادي للمراة وخلق فرص عمل جديدة لها" بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، بالتعاون مع المحافظة وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وجه وزير القوى العاملة ، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للقيام بالدور التوعوي بعقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثماري من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية ، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى هذا الإطار، نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول إجراءات تفتيش العمل في إطار قوائم المراجعة للتفتيش ، واختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين ، حضرها 42 من مسؤولي ومديري 18 شركة من شركات القطاع الخاص والسياحي العاملة في نطاق المحافظة .

وأخيراً تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يفيد بتوفير 20 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركات التاج للصناعات وتعمل في مجال صناعة المبادلات الحرارية بالمملكة بجدة براتب يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 ريال ومزايا أخرى .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود أن مميزات الوظيفة راتب شهري للعامل 1500 ريال سعودي ، والفني من 2000 إلي 2500 ريال ب، وإجازة أسبوعية ، و8 ساعات عمل يومية ، وتحديد الحوافز بعد المقابلة الشخصية، بجانب توفير سكن واستقرار وظيفي .

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