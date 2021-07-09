يورجن كلوب يحسم قراره بشأن عودة كوتينيو إلى ليفربول

حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قراره، بشأن استعادة فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان فيليب كوتينيو انضم إلى برشلونة في شتاء 2018، قادما من ليفربول، في صفقة بلغت قيمتها 140 مليون يورو.

وذكرت صحيفة " إكسبريس البريطانية، أن يورجن كلوب، يرفض فكرة عودة كوتينيو إلى ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن كثرة الإصابات التي تعرض لها كوتينيو منذ انتقاله إلى برشلونة، هي سبب رفض يورجن كلوب لـ عودة اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة، أن يورجن كلوب يضع بدائل آخرى، لتعويض الهولندي جورجينيو فينالدو لاعب وسط ليفربول، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان، خلال الأيام الماضية.

وتراجعت القيمة التسويقية لـ فيليب كوتينيو، مؤخرا، إلى 30 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ليفربول يتحرك لتجديد عقد محمد صلاح





في سياق آخر، أكد تقرير صحفي، خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه ، لإنهاء ملف تجديد عقده في أقرب وقت.

وذكرت صحيفة “ sunday world ” الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الريدز على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح أثار التكهنات بشأن مستقبله، في الأشهر الأخيرة ، حيث أجرى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مقابلتين مع صحيفة ماركا في مدريد في الأشهر الأخيرة ، معربا عن إعجابه بريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم تحفظ مالكي ليفربول على تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، إلا أنه سيتم استثناء محمد صلاح، لمدة أربع سنوات قادمة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في ميرسيسايد.

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح، لم يتخذ قرارا حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح تياجو ألكانتارا قائمة أجور ليفربول، بحصول كلا منها، على 200 ألف جنيه.