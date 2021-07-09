تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي استعدادا للمقاصة

اكتفي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإقامة تدريبات خفيفة للاعبين صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد خلالها أهمية مباراة مصر المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز؛ لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.

ويستعد الأهلي لمباراة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب.

الفوز علي المقاولون

وواصل الأهلي سعيه نحو تحقيق الانتصارات خلال مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري أملا في تصدر المسابقة، وحقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، والذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 42 لقبا، إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، ولكن الفريق الأحمر مازال يمتلك خمس مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 77 ليحرز لاعبه البديل صلاح محسن الهدف الأول، فيما تكفل محمد شريف بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبذلك، حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، في انتظار لقائه الأخير مع مضيفه مصر المقاصة يوم الأحد القادم، قبل لقائه المرتقب مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الحالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث يسعى نادي القرن في أفريقيا للاحتفاظ بلقبه القاري للعام الثاني على التوالي، وكذلك تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة من خلال فوزه باللقب العاشر.

ورغم الاستحواذ المبكر على الكرة من جانب الأهلي، إلا أن التهديد الأول على المرمى خلال الشوط الأول، كان من جانب المقاولون، الذي سدد لاعبه أحمد الشيمي، كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12، لكن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أمسك الكرة بثبات.

اكتسب المقاولون الثقة بمرور الوقت، وتابع محمد رزق تمريرة عرضية أبعدها دفاع الأهلي بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إليه ويسدد من خارج المنطقة في الدقيقة 14، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى.

أسرع الأهلي من إيقاعه نسبيا، ومرر الشحات عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 27، فشل الدفاع في إبعادها، لتتهيأ أمام محمد شريف الذي سدد في المدافعين.

وقاد طاهر هجمة عنترية للأهلي في الدقيقة 33، ليمرر الكرة من الناحية اليمنى إلى المالي أليو ديانج، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن شاهين كان في الموعد.

وعلى عكس سير اللعب، كاد المقاولون أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 44 عبر لويس إدوارد، الذي انطلق من الناحية اليمنى، مستغلا المساحات الخالية في دفاع الأهلي، لكنه سدد من داخل المنطقة تصويبة غير متقنة، ذهبت إلى ركلة مرمى.

وسنحت آخر فرصة خلال هذا الشوط للأهلي عبر قذيفة من خارج المنطقة لأكرم توفيق في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، أخطأت المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حافظ الأهلي على نشاطه الهجومي في الشوط الثاني، حيث سدد محمد مجدي أفشة من خارج المنطقة في الدقيقة 46، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأرسل أكرم توفيق عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 60 إلى والتر بواليا، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ارتطمت في الدفاع، فيما تابع الشحات ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة 66، ليسدد من خارج المنطقة، لكن الكرة توقفت أمام المتاريس الدفاعية للمقاولون.

وأضاع حمدي فتحي فرصة افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 73، حينما تابع عرضية من أفشة، لتبتعد الكرة عن القائم الأيمن بسنتيمترات، قبل أن يمرر طاهر عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 73، قابلها بواليا بضربة رأس علت العارضة.

وحملت الدقيقة 77 البشرى للأهلي ومحبيه، بعدما أحرز صلاح محسن الهدف الأول للفريق الأحمر، حيث تابع عرضية من الجهة اليمنى عبر أكرم توفيق، وبعد ارتباك دفاعي من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، وصلت الكرة إلى صلاح محسن في يسار منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة ثم عبرت الكرة خط المرمى، ليحتسب حكم المباراة الهدف بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

كاد صلاح محسن أن يهز الشباك من جديد في الدقيقة 86، حيث تابع ركنية نفذها معلول من الطرف الأيمن، مرت من الجميع، ليسدد ضربة رأس، غير أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وأهدر محمد شريف فرصة محققة في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، حيث تلقى تمريرة سحرية من أفشة، ليسدد بيسراه من داخل المنطقة، لكن حسن شاهين تصدى للكرة.

وأنهى الأهلي المباراة عمليا، بعدما سجل شريف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، حيث تلقى تمريرة أمامية من بواليا، لينطلق بالكرة من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد بيسراه من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار حسن شاهين داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للأهلي على المقاولون.