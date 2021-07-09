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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار ناعيا جيهان السادات: كانت معينا للرئيس الراحل ونموذجا للمرأة المصرية

جيهان السادات
جيهان السادات

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن الآسي السيدة الفاضلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وقال الحزب في بيان له، أن الراحلة كانت نموذجاً للمرأة المصرية المساندة زوجها في أحلك الظروف، ولاسيما دورها إبان حرب 1973 وترأس الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري، فضلا عن دورها الرائد لخدمة الأسرة المصرية وكانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان، وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية، والجمعية العلمية للمرأة المصرية، وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

وأضاف الحزب أن الراحلة ظلت في بلادها حتي الرمق الأخير وحال تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سبل العلاج على أعلى مستوى.


وأكد أن مصر ورئيسها يقدر ويكرم أصحاب التاريخ، ولذا منح الراحلة "وسام الكمال" وإطلاق اسمها على محور الفردوس.

ووجه الحزب تعزياته رئيسا وأعضاء إلي أسرة الراحلة وعائلة الرئيس الراحل أنور السادات في الفقيدة داعين أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

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