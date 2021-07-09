وكيل النواب ينعي جيهان السادات: كانت نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأكد المستشار سعد الدين أن الراحلة كانت نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، وأن الدولة المصرية لم تنسي الدور الكبير للفقيدة وإسهاماتها الحقيقية في مجال حقوق المرأة وتمكينها، في كافة المجالات، كما أصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح جيهان السادات، وسام الكمال تقدير لدورها الكبير.

وتقدم وكيل مجلس النواب بصادق العزاء والمواساة لأسرة الراحلة جيهان السادات، داعياً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.