عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كوبا أمريكا.. رئيس البرازيل: سنهزم الأرجنتين 5 -0

البرازيل ضد الأرجنتين
البرازيل ضد الأرجنتين

توقع جايير بولسونارو رئيس دولة البرازيل، فوز منتخب بلاده على الأرجنتين، بنتيجة ساحقة، في نهائي كوبا أمريكا 2021، المقرر لها، بعد غدا الأحد، في تمام الثانية صباحا.

 

وقال رئيس البرازيل “ مازحا” على هامش قمة جمعت زعماء أمريكا الجنوبية، أمس، الخميس:" سنفوز على الأرجنتين 5 - 0، في نهائي كوبا أمريكا".

 

البرازيل ضد الأرجنتين

 

مباراة الأحد، هي النهائي الرابع بين قطبي الكرة اللاتينية البرازيل والأرجنتين، التانجو فاز في نسخة 1937 والسامبا فاز في نسختي 2004 و2007.

البرازيل تأمل لتحقيق لقبها العاشر والثاني على التوالي.

يسعى منتخب الأرجنتين لحصد اللقب الخامس عشر ومعادلة أوروجواي صاحبة الرقم القياسي.

وحقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا  في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

وتأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا

كما انتهت المباراة الماراثونية بين الأرجنتين وكولومبيا بتأهل الأرجنتين الى النهائي بعد التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 أحرز هدف الارجنتين اللاعب لاوتارو مارتنيز في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بينما عادل النتيجة اللاعب لويز دياز في الدقيقة 61 في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ومن ثم يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيز والذي قم بصد 3 ضربات كانت السبب الرئيسي لتأهل فريق الارجنتين والذي انتهت ضربات الترجيح 3-2 لصالحه.

 

وأعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) ، أول أمس، الأربعاء، أن مهاجم المنتخب البرازيلي جابريال خيسيوس سيغيب عن المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد الأرجنتين بسبب إيقافه مباراتين إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي.

 

وحصل خيسيوس على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخل قوي على التشيلي أوجينيو مينا، وعلى الرغم من النقص العددي نجح منتخب بلاده حامل اللقب في الفوز 1-صفر وبلوغ المباراة النهائية.

 

وغاب خيسيوس عن مواجهة الدور نصف النهائي ضد بيرو، وصيفة النسخة السابقة، الإثنين والتي حسمتها البرازيل 1-صفر أيضا.

البرازيل الأرجنتين كوبا أمريكا 2021 نهائي كوبا أمريكا البرازيل ضد الأرجنتين كوبا أمريكا مباريات الأحد

ترشيحاتنا

ماتجيبوش كتب القصة والنحو.. نصيحة أخيرة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

فنانات رغبن في تجسيد شخصية جيهان السادات..تعرف عليهن

ردا على مفتي أثيوبيا.. أسامة الأزهري: من اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل رئيس هايتي

خطيب المسجد الحرام: الشدائد والمحن مرت بأفضل البشر

شريف دسوقي يكشف عن مفاجأة بشأن فيلم وقفة رجالة |خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة شقيقه على إنستجرام

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ