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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبر يوتيوب

فصل مخه.. وسيم الزين يطرح أحدث أغانيه| فيديو

وسيم الزين
وسيم الزين

أطلق الفنان السوري وسيم الزين أغنية جديدة بعنوان "فصل مخي"، من ألحانه وكلمات خلدون قتلان وتوزيع هادي كريم وميكس وماسترينغ هشام بندقجي.

 

وقال وسيم الزين في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن المقصود بالأغنية حسب أنها تعبر عن رفاق السوء ربما، وما يميزها بأن كل واحد فينا يستطيع أن يغنيها ويختار المقصود بعقله، مشيراً الي أنها تفتح أبواب الخيار لكل السلبيات والأشخاص السيئين في حياتنا.

 

وأضاف وسيم زين  في تصريحاته قائلاً : "أحاول أن أكون مختلفاً من خلال أغنية فصل مخي واتمني أن تنال اعجاب الجميع من المستمعين سواء في مصر أو العالم العربي، فهي أغنية من وحي الشارع العربي والأزمات المتلاحقة التي مرت على ناسه".

 

وكشف الزين أن الأغنية تندرج تحت إطار الأغنية الاجتماعية الساخرة، مؤكداً أنه سعى من خلالها إلى رسم خط جديد يخرج فيه عن المألوف بهدف رسم البسمة على الوجوه المتبعة، ولتكون هذه الأغنية بمثابة دعوة للتفكير بما أصابنا من انحدار مجتمعي وأخلاقي، وهي الأغنية السادسة بعد "غرامك، موال أزعر، ليش محملها، ولا فاكر، يخزي العين"، مشيراً الي أنه اختار كلمات الأغنية للسيناريست السوري خلدون قتلان، اللذان تجمعهما علاقة صداقة قديمة، ويعد من أهم الكتاب السوريين وله العديد من الأعمال التلفزيونية منها "زهرة النرجس"، و"البقعة السوداء" و"الجذور العائمة" و"بواب الريح"،و"قناديل العشاق"، على أمل أن يخلقا خطا متميزا خاصا.

كلمات الأغنية:

 

وتقول مطلع الأغنية وكلماتها : "خليك فولاذي، انسى البقر انسى المعازي، خليك فولاذي، فصل مخي انطفى كازي، كنت الحديد صرت الفولاذي".

يذكر أن الفنان وسيم الزين المنحدر من مدينة حمص السورية، يغني الكثير من الألوان ويمتاز باللون الطربي، اختار بعد مسيرة أكثر من ٢٠ عام في الغناء أن يختار خطا اجتماعيا يقربه من الناس.
 

وسيم الزين السوري وسيم الزين فصل مخي اليوم الجمعة أغنية جديدة يوتيوب

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