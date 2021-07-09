بشار الأسد يبعث رسالة عزاء إلى الرئيس الروسي بوتين

بعث الرئيس السوري بشار الأسد برسالة تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال فيها : لقد أحزننا نبأ تحطّم طائرة ركّاب مدنية في منطقة كامتشاتكا، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح.

وأضاف الرئيس السوري بشار الأسد : أتقدّم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الروسي بأحرّ التعازي القلبية، راجياً من اللّه أن يُلهم ذوي الضحايا الصبر والسكينة.

وتابع الرئيس السوري بشار الأسد : نشارككم مشاعر الحزن والألم لهذا الحادث المؤسف، ونتمنى أن يُجنّب اللّه بلادكم وشعبكم الصديق كُلّ مكروه وأذى.

وكانت طائرة ركاب روسية، تحطمت الثلاثاء الماضي، حيث كان على متنها 28 شخصا، بعد أن فُقِد الاتصال بها بعد إقلاعها.

وحسب ما ذكرته أجهزة الطوارئ ونقلته وكالة الأنباء الروسية، تحطمت الطائرة من طراز إيه إن-26، وذلك خلال قيامها برحلة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي إلى بالانا في شبه جزيرة كامتشاتكا، عندما فقد الاتصال بها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ممثل هيئة الطوارئ الروسية قوله إن الطائرة تحطمت فوق البحر، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 22 راكبا من بينهم طفلين، بالإضافة إلى 6 من طاقمها.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه تم إرسال مجموعة من السفن للبحث عن الطائرة المنكوبة، فضلا عن تشكيل لجنة خاصة تعمل على الخط الساخن رغم ظروف الأرصاد الجوية الصعبة وانتشار الضباب في البحر.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم رفع دعوى جنائية بشأن مخالفة قواعد السلامة المرورية وتشغيل الطائرات.

وقالت السلطات المحلية إن الطائرة لديها شهادة صلاحية للطيران واجتاز طاقمها فحص الطيران قبل انطلاق الرحلة.