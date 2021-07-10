التأمين والقروض الأبرز.. 10 اختصاصات للجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :" بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة

اختصاصات لجنة الشئون الاقتصادية

ووفقا للائحة الداخلية للمجلس ، تختص لجنة الشئون الاقتصادية بالقيام بالأعمال الآتية:

1-السياسة الاقتصادية.

2-مسائل النقد والائتمان والادخار.

3-سياسة الأجور والأسعار.

4-التأمين والقروض.

5-شئون التجارة الداخلية.

6-التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

7-شئون التجارة الخارجية.

8-التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

9-الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان.

10-سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.