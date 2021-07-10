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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها مكافحة الإرهاب وتعويض المتضررين.. 9 اختصاصات للجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز،فضلا عن دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

 

 

وحددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، ونصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

 

اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومى

 

ويستعرض “صدى البلد”  اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي ، حيث نصت المادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن  تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

 

1- شئون الأمن القومى.

 

2- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

 

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3- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

 

4- شئون القوات المسلحة.

 

5- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

 

6- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

 

7- الطوارئ.

 

8 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

 

9 - ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

 

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام

مجلس الشيوخ الأحزاب السياسية اللجان النوعية لجنه الدفاع والامن القومى اختصاصات الإرهاب

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