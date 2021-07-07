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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمير خالد بن سلمان يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن.

وذكر البيان أن الطرفان ناقشا "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى "الأمن الإقليمي، والالتزام الأمريكي بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها من الهجمات التي تشنها الجماعات المتحالفة مع إيران".

وناقش سوليفان مع الأمير خالد بن سلمان "أهمية تنسيق الجهود، لضمان انتعاش اقتصادي عالمي قوي"، والعمل على "الدفع بأجندة المناخ، وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط".

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واتفق الأمير خالد بن سلمان مع المسؤول الأمريكي "على البقاء في اتصال بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة، بشأن هذه القضايا وغيرها".

وفي وقت سابق، التقى الأمير خالد بن سلمان بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أكد التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الدفاعية مع السعودية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمير خالد بن سلمان سيجري محادثات الأربعاء مع المسؤولين الأمريكيين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها ملتزمة بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، مضيفة "ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة".

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