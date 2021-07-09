تقارير: مانشستر سيتي يسعي لضم "جريزمان" من برشلونة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف ضد الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي، فأن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تواصل مع جريزمان من أجل بحث إمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي.

وذكر الموقع، أن مانشستر سيتي يبحث عن ضم مهاجم بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والذي انضم لصفوف برشلونة.

ويبحث برشلونة، عن بيع عدد من لاعبيه على رأسهم جريزمان من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي، وتسجيل لاعبيه الجدد كممفيس ديباي.

وسجل جريزمان، 22 هدفًا مع برشلونة في الدوري الإسباني، منذ انضمامه إليه قادمًا من أتلتيكو مدريد .