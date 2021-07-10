عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: الدروس الخصوصية بيزنس سيظل موجودا طالما له جمهور

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدروس الخصوصية ستظل موجودة مثلها مثل أى "بيزنس" طالما هناك جمهور.

 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب : إن القضاء على الدروس الخصوصية واستعادة التعليم المختطف ، يبدأ بفهم صحيح للأمور وضرورة التعلم الصحيح من المصادر الصحيحة ،  ثم فرض إرادة أولياء الامور الواعين على أبنائهم وتوجيههم الى الطريق الصحيح. والله أعلم.

txt

وزير التعليم : وفرنا كل السبل لضمان امتحانات ثانوية عامة عادلة

txt

وزير التعليم ينشر صورا لـ استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 بساعات .

وقال وزير التعليم : إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة 2021  ، أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع إتمام الإجراءات الاحترازية،  وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة.

وأضاف وزير التعليم : نتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر بإذن الله.

وينطلق غدا السبت القادم الموافق 10 يوليو 2021، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

وتبدأ رسميا غدا السبت امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية بمادة اللغة العربية، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.

 

التواجد في لجان الثانوية العامة قبل الامتحان بساعة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لابد من تواجد طلاب الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، قبل موعد الامتحان بـ ساعة على الأقل، ولابد وأن يمر طلاب الثانوية العامة 2021  بجميع إجراءات التأمين قبل دخول الامتحان.


وقالت وزارة التربية والتعليم: “في حالة تأخر الطالب عن موعد الامتحان، لا تنازل عن مرور الطالب بكل الإجراءات التأمينية والاحترازية قبل السماح له بالدخول، وسيعتبر هذا من وقت الامتحان”.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

ووفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

  • 2200 رئيس لجنة
  • 2200 مراقب أول لجنة
  • 12598 مراقبا
  • 91318 ملاحظا
  • 8373 معاونا
  • 9511 عضو أمن
  • 1190 عضو لجنة إدارة
  • 1714 عضوا قانونيا
  • 4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

الدروس الخصوصية وزير التربية والتعليم التعليم التربية والتعليم الثانوية العامة

ترشيحاتنا

شاهد.. حادث تصادم بين 3 سيارات على المحور يتسبب في تكدس مروري

وزير التعليم يعلق على فيديو “الرقص في مراكز الدروس الخصوصية”

أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا.. أبرزها Google Translate

حكم صلاة الجمعة خلف إمام يجلس على كرسي؟ دار الإفتاء ترد

نصائح لقائدي السيارات.. كيفية زيادة عزم السيارة ؟

الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ