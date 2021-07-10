عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة من المقيمين

الإمارات
الإمارات

 منحت السلطات الإماراتية الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة من المقيمين فيها.

وبحسب ما أعلنته الحكومة الإماراتية عبر حسابها بموقع تويتر فقد تسلمت الإقامة الذهبية كل من فاطمة صالح سالم الشعملي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المسار العام في التعليم الحكومي من مدرسة ماريا القبطية، والطالبة رغد مؤيد أسعد دناوي من مدرسة قطر الندى في أبوظبي.

وكانت حكومة الإمارات، قد أعلنت في وقت سابق ، عن منحها الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين داخل أراضيها، وهي إقامة طويلة الأمد مدتها 10 سنوات.

ويُشار الي ان وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية  أصدرت بيانا في وقت سابق  حيث حددت ثلاث فئات من حاملي الإقامات الذهبية في الدولة، للحصول على تصاريح عمل، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء لاستحداث تصاريح عمل للحاصلين على تأشيرات إقامة طويلة الأمد (خمس أو 10 سنوات)»، أولها المقيم الذي لم يكن لديه عمل وقت حصوله على الإقامة الذهبية، وذلك في حال رغبته في العمل لدى صاحب عمل.

txt

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

txt

اقتصاد الإمارات ..867 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم؛ فقد أوضحت الوزارة بأن الفئة الثانية تشمل «صاحب العمل»، الذي يقوم بتجديد تصريح وعقد العمل للحاصلين على الإقامة الذهبية، بعد انتهاء مدة تصاريح عملهم، فيما تتمثل الفئة الثالثة في العامل الحاصل على الإقامة الذهبية، الذي يرغب في الالتحاق بعمل جديد لدى صاحب عمل آخر، بعد حصوله على الإقامة الذهبية.


وطبّقت دولة الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، التي تجدد تلقائياً عند توافر الشروط نفسها، لفئات معيّنة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، لتتيح للمقيمين بالدولة، والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد من دون الحاجة إلى كفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي، بحصة لا تقل عن 51% في مشروعات الأعمال، والاستثمار داخل إمارات الدولة.

 

وشددت الوزارة علي  استمرار الإجراءات المتبعة لديها من دون أي تغيير، بشأن إصدار تصاريح وعقود العمل لمن هم على إقامة ذويهم، في حال التحاقهم بعمل على «تصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية»، لافتة إلى استمرار سريان تصاريح العمل والعقود السارية المبرمة بين أصحاب العمل والعمال، ممن تم منحهم الإقامات الذهبية، وكذلك سريان كل التشريعات المعمول بها في الدولة عليهم، خصوصاً أحكام قانون العمل عند التحاقهم بالعمل لدى أصحاب عمل في القطاع الخاص.

 

وبينت أن الشروط الخاصة بحصول المقيم على تصريح العمل، لم تتغير بالنسبة لحاملي الإقامات الذهبية، التي في مقدمتها الحصول على عرض عمل موقّع من قبل طرفَي العمل، وألّا يكون للموظف أي تصريح عمل/‏‏‏‏‏ بطاقة عمل قائمة لدى أي شركة أخرى، وكذلك ألّا يقل عمر الموظف عن 18 عاماً، وأن يتناسب العمل المعهود إلى الموظف مع نشاط المنشأة، بالإضافة إلى استصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، منوهة بأن الرسوم المقررة والمعمول بها لاستصدار تصاريح العمل لمن هم خارج الدولة لن يطرأ عليها أي تغيير، وستظل كما هي، إلى جانب سريان الرسوم المقررة ذاتها المعمول بها لتجديد وتعديل تصاريح وعقود العمل، وذلك عند تجديد أو تعديل عقد العمل وتصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية.

 

وأكدت  كذلك على أن الإجراءات القانونية الخاصة بانتهاء أو إنهاء عقود العمل لن يشملها أي تغيير، مؤكدة أنه وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، فإن أي موظف بموجب عقد محدد المدة يترك عمله قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، سيخالف بدفع غرامة من راتبه أقصاها مدة 45 يوماً، وفي الوقت نفسه إن كان فسخ العقد من طرف صاحب العمل سيغرّم بدفع راتب مدته ثلاثة أشهر للعامل.


كما أبانت  وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يمكن لحاملي الإقامات الذهبية الاستفادة من ثلاثة أنواع لتصاريح العمل الداخلية، الأول تصريح انتقال عامل أجنبي من منشأة إلى منشأة أخرى، والثاني تصريح عمل مؤقت يتم بموجبه استخدام العامل للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة لا تتجاوز ستة أشهر (مثل العمل في مشروع مؤقت لا تتجاوز مدة تنفيذه ستة أشهر).

ولفتت الوزارة  إلى أن النوع الثالث هو «تصريح عمل لبعض الوقت»، ويتم بموجبه استخدام عامل للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه اليومية عن ساعات العمل الاعتيادية، للأشخاص الآخرين العاملين في المهنة نفسها (مثلاً تدريس مدرس جامعي في جامعة أخرى لساعات معدودة في الأسبوع، تقل عن ساعات عمل المدرسين في الجامعة نفسها.

أوائل الثانوية الحكومة الاماراتية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإقامة الذهبية حاملي الإقامات الذهبية

موضوعات متعلقة

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

ترشيحاتنا

« التعليم»: ضبط أجهزة تابلت خارج المنظومة في لجان «الثانوية العامة»

قلبي مسامح علي اللي فات.. مي حلمي تفاجئ جمهورها بهذا التصرف

ميزة جديدة ب واتساب تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها

نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية

العقبة بالأردن.. قصة حب نشأت بين البحر والجبال في 72 ساعة

بوادر الانهيار.. السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع الكهرباء عن بيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ