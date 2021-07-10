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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات : 75% من الشعب تلقي أولى جرعات لقاح كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 50,411 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,915,717 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 160.92 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

 

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن 75.4% من سكان الإمارات تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا، وأن 65.6% حصلوا على الجرعتين.

 

كما أعلنت  تقديم 50,411 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، السبت، 15,915,717 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 160.92 جرعة لكل 100 شخص.

 

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إصابات جديدة

وكانت الإمارات قد أعلنت إجراء 299,363 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وسجلت الإمارات اليوم 1,520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 648,702 حالة.

 

‌‎وأعلنت الوزارة ، عن شفاء 1,468 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 626,800 حالة.

 

‌‎وأعلنت الوزارة، عن وفاة 7 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,860 حالة.

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