عربية النواب تناقش أزمة سفر المصريين إلى الأراضي السعودية ..اليوم

تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها ، اليوم الأحد، حيث تناقش لجنة العلاقات الخارجية التشاور بين أعضاء اللجنة لبحث نتائج الاجتماعين المنعقدين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تأخر بعض المعاملات القنصلية".

و تناقش لجنة الشئون العربية طلب الإحاطة المقدم من النائبة آيات الحداد، والمقدم لوزراء الخارجية، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بشأن الحلول الدبلوماسية التي يجب اتباعها لحل أزمة سفر المصريين إلى الأراضي السعودية، حيث تشترط دولة السعودية لدخول المصريين من خلال ترانزيت وهو ما يكلف المواطن أكثر من 30 ألف جنيه.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي دور وزارة الانتاج الحربي في تلبية متطلبات القوات المسلحة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في دعم المجتمع المدني بحضور اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي.