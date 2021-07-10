الإمارات.. "قضاء أبوظبي" تنجز 52942 معاملة لصرف الأمانات رقميا

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الإحصاءات الصادرة عن نظام صرف الأمانات الرقمي الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في شهر أغسطس من العام الماضي 2020، أظهرت إنجاز 52942 معاملة من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع أنظمة مصرف أبوظبي الإسلامي، وتنفيذ 331936 إخطاراً لعمليات الصرف، و8976 معاملة للتسويات الآلية، و 17385 إيداعاً إلكترونياً، مع إصدار 15010 إشعارات تسلم إلكترونية

وقال العبري وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية إن نظام صرف الأمانات الرقمي، الذي استحدثته دائرة القضاء لأتمتة جميع إجراءات عملية صرف مستحقات المتقاضين في القضايا المالية، أثبت نجاحاً ملموساً وفاعلية كبيرة في سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بصرف المستحقات المالية، وذلك بما يدعم خطة التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن النظام يتيح للمتعامل تقديم طلب الصرف، ليتم إرساله إلى المحكمة أو النيابة المعنية لمراجعته واعتماده وتحويله إلى البنك مباشرة، ما يضمن فاعلية وكفاءة الإجراءات، واختصار وقت وجهد جميع الأطراف والموظفين المعنيين.

ولفت إلى أن النظام الرقمي الذي تم تصميمه وإنجازه بالكامل من قبل الكوادر المواطنة المؤهلة في دائرة القضاء، يوفر إمكانية متابعة الحوالات البنكية في مراحلها الإلكترونية ومعرفة حالتها في أي وقت، مع إرسال الإخطارات الفورية اللازمة حال وجود أي مشكلة على الحوالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلاً عن ضمان السرية التامة للتحويلات وبيانات المتعاملين، ودقة التسويات التي تتم مع البنك.