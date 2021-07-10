عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقطاب 100 ألف مبرمج.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الإمارات للمبرمجين

الإمارات
الإمارات

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،اليوم السبت،  البرنامج الوطني للمبرمجين، حيث يسعي البرنامج إلى تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، ومنحهم الإقامة الذهبية، وتوفير مجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية يهدف  البرنامج الوطني للمبرمجين إلى إنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم.

txt

الإمارات : 75% من الشعب تلقي أولى جرعات لقاح كورونا

txt

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة من المقيمين

ويدعم البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، المبادرات والاستراتيجيات المستقبلية للإمارات لتنمية قدرات المواهب الوطنية، واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

ويسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة، لدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الإمارات وخارجها، لتطبيق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.


وتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية، تشمل:
- دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي
- إنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية
- إطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير المواهب المحلية
- استقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الإمارات
- اقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة
- تقديم مبادرات داعمة للأهداف الاستراتيجية

وسيدعو البرنامج خلال المرحلة المقبلة المبرمجين، لإيجاد حلول مبتكرة لـ 100 تحدٍ في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والخدمية، لتسريع تبني التقنيات والبرمجيات في خدمة المجتمعات.

كما سينظم البرنامج 10 مسابقات «هاكاثون» تجمع نخبة المبرمجين في الإمارات وتتيح لهم المساهمة في الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة.

وسيتم كذلك إطلاق حملة عالمية شاملة لإبراز جهود الإمارات وريادتها في جذب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة وتوفير خدمات مميزة وتجربة سلسلة تشجعهم على الإمارات والعمل في دولة الإمارات وإطلاق شركات ناشئة فيها.

استقطاب 100 ألف مبرمج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي البرنامج الوطني للمبرمجين الإقامة الذهبية

ترشيحاتنا

وصول جثماين المصريين ضحايا حريق قبرص إلى القاهرة.. صور

وزير السياحة والآثار يبحث تطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية

شوقي لطلاب الثانوية العامة: مش واجبنا نجيب لكم امتحان شوفتوه قبل كده

وزراء وشخصيات عامة في عزاء الراحلة جيهان السادات.. صور

الصحة: وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع .. فيديو

أحمد موسى: انهيار سد النهضة وارد..وهذا ما تتعرض له السودان خلال أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

غدا.. إسدال الستار علي أزمة السفينة "إيفر جيفين" بشطب الدعوي

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

عاجل | نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

ضبط عامل دليفرى بتهمة اغتصاب شقيقته القاصر في المنوفيه

رطوبة ودرجة حرارة عالية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ