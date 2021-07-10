استقطاب 100 ألف مبرمج.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الإمارات للمبرمجين

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،اليوم السبت، البرنامج الوطني للمبرمجين، حيث يسعي البرنامج إلى تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، ومنحهم الإقامة الذهبية، وتوفير مجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية يهدف البرنامج الوطني للمبرمجين إلى إنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم.

ويدعم البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، المبادرات والاستراتيجيات المستقبلية للإمارات لتنمية قدرات المواهب الوطنية، واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

ويسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة، لدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الإمارات وخارجها، لتطبيق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.



وتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية، تشمل:

- دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي

- إنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية

- إطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير المواهب المحلية

- استقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الإمارات

- اقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة

- تقديم مبادرات داعمة للأهداف الاستراتيجية

وسيدعو البرنامج خلال المرحلة المقبلة المبرمجين، لإيجاد حلول مبتكرة لـ 100 تحدٍ في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والخدمية، لتسريع تبني التقنيات والبرمجيات في خدمة المجتمعات.

كما سينظم البرنامج 10 مسابقات «هاكاثون» تجمع نخبة المبرمجين في الإمارات وتتيح لهم المساهمة في الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة.

وسيتم كذلك إطلاق حملة عالمية شاملة لإبراز جهود الإمارات وريادتها في جذب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة وتوفير خدمات مميزة وتجربة سلسلة تشجعهم على الإمارات والعمل في دولة الإمارات وإطلاق شركات ناشئة فيها.