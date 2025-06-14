أخبار الفن.. رؤية رشوان توفيق لـ ياسمين عبد العزيز وتطورات حالة آدم تامر حسني

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: مستشفى النجوم واخر تطورات حالتهم الصحة، وتصدر مننة شلبى التريند.

لقاء سويدان: مواجهات قوية تجمعني بسوسن بدر ورياض الخولى فى حرب الجبالي.. خاص

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن بعض تفاصيل مسلسلها المعروض حاليا بعنوان “حرب الجبالي” والذى يقوم ببطولته أحمد رزق ورياض الخولي وصلاح عبد الله.

مستشفى النجوم.. تطورات حالة آدم تامر حسنى وملك أحمد زاهر تثير الجدل حول مرضها

تعرض عدد من الفنانين مؤخراً لأزمات صحية أثارت قلق جمهورهم، ومن أبرز هؤلاء الفنانين صبري عبد المنعم وملك أحمد زاهر ومسلم وآدم تامر حسني حيث شهدت حالتهم الصحية تطورات متباينة في الآونة الأخيرة.

بعد تصدرها التريند بسبب رقصها بالصاجات.. شائعة تطارد منة شلبي

تصدرت الفنانة منة شلبي تريند جوجل بعد إثارتها الجدل في حفل زفاف الشاعرة منة القيعي، وتحديدا عند رقصها بالصاجات، وهو الأمر الذى تسبب فى جدل كبير خلال الساعات الماضية.

والمثير فى الأمر أن اسم منة شلبى تسبب منذ فترة قصيرة فى إثارة حالة من الجدل الواسع بسبب شائعة طاردتها وهى زواجها، ما خلق كثيرا من التكهنات، خاصة أنها لم تحرك ساكنا وفضلت الصمت لفترة حتى انتشرت الشائعة بشكل أكبر.

رشوان توفيق يروى تفاصيل رؤيته لـ ياسمين عبدالعزيز فى المنام

تحدث الفنان رشوان توفيق، عن رؤيته للفنانة ياسمين عبد العزيز فى المنام، كاشفا عن تفاصيل هذه الرؤية التى شاهدها لها، معربا عن سعادته بالتعاون معها فى مسلسل “وتقابل حبيب” الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال رشوان توفيق، فى تصريحات تلفزيونية: كنت في مرة بقرأ في سورة البقرة قبل الفجر، ولما وصلت لـ الآيات اللي فيها توحيد وبكررها كتير، نمت وعيني غفلت عند الآية 136 و137 عند فسيكفيكهم الله، غفلت لحظة شوفت ياسمين عبد العزيز قاعدة جمبي، ودي رسالة جتلي من ربنا ليها، وطلبت من عمرو محمود ياسين أنه يقولها لأن المساعدة بتاعتها مسجلتش رقمي وهي مش بترد على أرقام غريبة.

زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار فى حفله الأخير.. صور

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما، خلال الساعات الماضية، بنادي الشمس، حيث شهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقدم المطرب أحمد سعد، خلال الحفل عدد كبير من الأغاني التي أشعلت حماس الحاضرين.

حرصت علياء بسيوني ، زوجة أحمد سعد ومديرة أعماله على التواجد فى الحفل لمساندة زوجها.

نجاة فريق عمل فيلم "The India House" من حادث مروع

كشف الفنان الهندي نيخيل سيدهارثا عن تطورات الحادث الذى تعرض له فريق عمل فيلم The India House وذلك بعد انفجار خزان مياه كبير مما أسفر ذلك عن اصابة بعض العاملين بالفعل وتعطيل التصوير وذلك طبقا لموقع فاريتى.

وقال نيخيل سيدهارثا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس :"جميعنا بأمان، أحيانًا نخاطر في سعينا لتقديم أفضل تجربة سينمائية، نجونا من حادثٍ كبير بفضل فريق العمل المتيقظ والاحتياطات المُتخذة، فقدنا معداتٍ باهظة الثمن، لكن بفضل الله لم تقع أي أضرار بشرية".