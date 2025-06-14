نجاة فريق عمل فيلم "The India House" من حادث مروع

كشف الفنان الهندي نيخيل سيدهارثا عن تطورات الحادث الذى تعرض له فريق عمل فيلم The India House وذلك بعد انفجار خزان مياه كبير مما أسفر ذلك عن اصابة بعض العاملين بالفعل وتعطيل التصوير وذلك طبقا لموقع فاريتى.

وقال نيخيل سيدهارثا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس :"جميعنا بأمان، أحيانًا نخاطر في سعينا لتقديم أفضل تجربة سينمائية، نجونا من حادثٍ كبير بفضل فريق العمل المتيقظ والاحتياطات المُتخذة، فقدنا معداتٍ باهظة الثمن، لكن بفضل الله لم تقع أي أضرار بشرية".

تفاصيل فيلم The India House

فيلم The India House، من إخراج رام فامسي كريشنا، هو دراما تاريخية من بطولة نيخيل سيدهارتا، وساي مانجريكار، والممثل المخضرم أنوبام خير.

وكشفت مصادر صحفية لصحيفة إنديان توداي عن تفاصيل الحادث المؤلم الذى وقع أثناء تصوير أحد المشاهد المهمة وهو عبارة عن مشهد على خلفية للبحر وأثناء التصوير، أنفجر خزان المياه المصمم لمحاكاة أمواج المد فجأة، ما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من المياه غمرت موقع التصوير، وأصيب مساعد مصور بجروح خطيرة، كما أصيب عدد من أفراد الطاقم الآخرين في الفوضى التي أعقبت الحادث.