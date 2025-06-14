مهرجان الدار البيضاء تكريم أحمد حلمى فى حفل الافتتاح .. صور

كرم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن تكريم الفنان أحمد حلمي فى الدورة السادسة من المهرجان والتى انطلقت أمس وتستمر حتى 20 يونيو الجاري فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرة أحمد حلمي المتميزة المليئة بالأعمال الممتعة فى مشواره الفني.

وفى هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيسبوك، معلقا:بكل فخر يسعدنا أن نعلن عن تكريم النجم المصري، الممثل احمد حلمي في الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

باسم سمرة عضو لجنة تحكيم

باسم سمرة عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فى الدورة السادسة من المهرجان الدار البيضاء

وأعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن مشاركة الفنان باسم سمرة كعضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة فى الدورة السادسة من المهرجان .

تكريم أحمد حلمى فى مهرجان الدار البيضاء

تكريم أحمد حلمى فى مهرجان الدار البيضاء

تكريم أحمد حلمى فى مهرجان الدار البيضاء

وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيسبوك، “يسعدنا ان نعلن عن مشاركة الممثل المصري القدير باسم سمرة كعضو فى لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فى الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

شيرى عادل عضو لجنة تحكيم

شيري عادل عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فى مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

وأعلنت إدارة المهرجان ايضا عن مشاركة الفنانة شيري عادل فى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان.