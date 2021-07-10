الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشعل "صيف الأسكندرية"

أشعلت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المدرب عزت بسيوني، حماس رواد قصر ثقافة الأنفوشى والذين تفاعلوا مع الفرقة أثناء تقديمها لعدد من الفقرات الفنية باستخدام آلة الإيقاع "الطبلة" بمشاركة عازف عود وعازف مزمار بلدى، جاء ذلك فى اليوم الرابع على التوالى ضمن فعاليات "صيف أسكندرية"، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بمدينة الثغر، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم على مسارح قصور ثقافة "الأنفوشى، مصطفى كامل، الشاطبى"، بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة.

تضمن الحفل تقديم ايقاع فردي لمدرب الفرقة، ثم تبارى باقى أعضائها فى تقديم فقرات إيقاعية منفصلة، تلتها فقرة إيقاع جماعى متناغم، وشارك مع الفرقة الفنان باسم عبد الحميد بفقرة عزف على العود، بالإضافة لمصاحبة الفنان أحمد الحسيني لبعض فقرات الإيقاع بالعزف على المزمار، تتكون الفرقة من عدد من الفنانين والمواهب مختلفى الأعمار وهم موده ابراهيم، نور فوده، أحمد حسام، لوجين حمدي، الطفل الموهبه أيهم، علا عطيان، محمد سيف الدين، سما كمال، مونيكا هشام، هدير السيد.

على هامش الاحتفالات تستمر الهيئة فى إقامة معرض للكتاب بساحة القصر وتقديم إصداراتها فى مختلف مجالات الثقافة والعلوم والفنون للجماهير بأسعار مخفضة.