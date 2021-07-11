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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 علاجات منزلية للتخلص من برد الصيف

نزلات البرد
نزلات البرد

نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض الشائعة التي يمكن أن تسبب العديد من الأعراض غير المريحة وخاصة فى فصل الصيف مع شدة ارتفاع درجة الحرارة والتعرض المباشر للمراوح والمبردات يظهر على الأشخاص.

سيلان الأنف
انسداد الجيوب الأنفية
و قرحة الحلق
السعال
الصداع
آلام الجسم
حمى أو قشعريرة

قد تساعد العلاجات المنزلية التالية في منع المرض وتقليل الأعراض وتقصير مدة الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا:

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1. بالزنك عالج نزلة البرد

 

قد يساعد مكمل الزنك في علاج نزلات البرد.
تشير الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تساعد في تقصير مدة نزلات البرد وتقليل الأعراض.

يعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى أن الزنك يمنع فيروس الأنف ، الفيروس المسبب لنزلات البرد ، من التكاثر في الجسم.

يمكن للناس أن يأخذوا الزنك على هيئة أقراص أو أقراص استحلاب أو شراب ، ولكن يجب عليهم دائمًا اتباع إرشادات الجرعة الموجودة على العبوة. يمكن أن يسبب الكثير من الزنك الغثيان وآلام في المعدة.

الزنك متاح على الإنترنت وفي الصيدليات باعتباره مكمل أورذاذ الأنف . يمكن أن يتسبب استخدام رذاذ الأنف بالزنك في فقدان الناس لحاسة الشم مؤقتًا.
 

2. العسل علاج جيد لنزلات البرد على الريق

 

للعسل خصائص مضادة للميكروبات ، مما قد يسمح له بمكافحة بعض البكتيريا والفيروسات.

وجدت إحدى الدراسات أن العسل كان فعالًا في تخفيف السعال كأحد أعراض نزلات البرد لدى الأطفال فوق سن سنة واحدة. يجب ألا يتناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد العسل بسبب خطر الإصابة بتسمم الرضع .

يمكن للناس محاولة تقليب بعض العسل في الماء الساخن لتسكين التهاب الحلق أو السعال. توفر إضافة الليمون نكهة إضافية وفيتامين سي.

 

3. نبات إشنسا يعالج الزكام

 

يستخدم بعض الأشخاص المستخلصات العشبية من نبات إشنسا للمساعدة في منع نزلات البرد وتخفيف أعراض الأنف.

البحوث قد أظهرت أن مكونات القنفذ قد تدعم الجهاز المناعي. لبعضها خصائص مضادة للفيروسات وقد تحارب فيروسات الإنفلونزا.

أسفرت الأبحاث حول فعالية إشنسا في علاج البرد عن نتائج مختلطة حتى الآن ، مع عدم وجود فائدة في بعض الدراسات .

وجدت دراسات أخرى أن بعض منتجات إشنسا قد تقلل من احتمال إصابة الشخص بالزكام بنسبة 10-20 في المائة .

 

4. الثوم الطازج وفاعليته فى محاربة البرد وتقوية المناعة

 

قد يساعد الثوم في محاربة نزلات البرد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الثوم يوميًا لمدة 3 أشهر يعانون من نزلات البرد أقل من أولئك في مجموعة الدواء الوهمي .

لطالما كان الثوم علاجًا منزليًا لنزلات البرد والإنفلونزا. يمكن للناس تناول الثوم النيء ، أو دمج الثوم المطبوخ في وجبات الطعام ، أو تناول مكمل غذائي. ما لم يكن لدى الشخص حساسية من الثوم ، فعادة ما يكون آمنًا للاستخدام.

الثوم الطازج متوفر بسهولة في محلات السوبر ماركت.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

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