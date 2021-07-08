قدم صحيح.. مبادرة للكشف المبكر وعلاج مصابي القدم السكري.. تفاصيل

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن هناك حوالي 9 مليون مواطن مصاب بمرض السكر ، و10% منهم معرضون للإصابة بمرض القدم السكري وغالبيتهم من غير القادرين .

وأضاف مصطفى زمزم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" أطلقنا مبادرة قدم صحيح بعد التواصل مع الجامعات المصرية ورؤساء أقسام الأوعية الدموية في كليات الطب بـ جامعة القاهرة وعين شمس ".

وتابع مصطفى زمزم" المؤسسة سوف تجهز غرف مخصصة لمرضى القدم السكري وتكون مخصصة لعلاج الحالات المصابة بالقدم السكري، بالإضافة إلى إجراء قوافل طبية للكشف المبكر عن القدم السكري ضمن مبادرة حياة كريمة ".

واكمل مصطفى زمزم:" نستهدف حماية مصابي السكر من بتر القدم وتركيب أطراف صناعية بسبب اصابة الفرد بالقدم السكري "، مضيفا:" القطاع الخاص ورجال الأعمال تشارك معنا في مبادرة قدم صحيح من اجل توفير علاج للمصابين بـ القدم السكري ".



ولفت مصطفى زمزم:" نستهدف إنقاذ 10 الاف مريض بالقدم السكري في الـ 6 شهور المقبلة بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه ونستهدف إنقاذ 200 ألف مريض مصاب بالقدم السكري ".

مبادرة قدم صحيح



وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة عين شمس بروتوكول تعاون بهدف تحقيق شراكة فاعلة فى تنفيذ مبادرة "قدم صحيح" التى تطلقها صناع الخير تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس وبإشراف ودعم وزارة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع عدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان ما يدعم الحماية من بتر القدم وتقديم خدمات التعامل الطبى للحالات التى تم بتر قدمها فعلياً.

مثل صناع الخير فى احتفالية توقيع بروتوكول التعاون هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة كما مثل جامعة عين شمس الدكتور مصطفى سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفيات الجامعة.

وفى كلمته فى إحتفالية توقيع بروتوكول التعاون اكد الدكتور مصطفى سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس على ترحيب قيادات الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الجادة لدعم شرائح غير القادرين وبخاصة فى مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية .

وأشار الدكتور مصطفى سليمان إلى أن أهمية التعاون مع مؤسسة صناع الخير تنفيذ مبادرة قدم صحيح تتضح إذا ما علمنا حجم معاناة مرضى القدم السكرى فى كل مراحل المرض سواء هدد المرض ببتر قدمهم أو تم البتر بشكل فعلى وأصبح المريض يحتاج إلي غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة وأن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.

من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن بروتوكول التعاون بين صناع الخير وجامعة عين شمس لتنفيذ مبادرة "قدم صحيح" يشمل تخصيص جامعة عين شمس لغرفة للمبادرة وتقوم صناع الخير بتجهيز الغرفة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة وإمداد الغرفة بالمستلزمات اللازمة للغيار على الجروح وتقرحات القدم السكرى للمرضى غير القادرين ممن لم يشملهم التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وحسب إحتياجات الغرفة.

