امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

استيقظت امرأة أمريكية في ذعر بعدما تفاجأت بـ قط بري ضخم من نوع " سرفال"، موطنه أفريقيا فوق سريرها، وينظر إلى عينيها.

تقول امرأة أمريكية تدعى كريستين فرانك، تعيش في حي بروكهافن لشبكة CNN إن القطة جاءت إلى المنزل بعد فترة وجيزة من أخذ زوجها كلبها للخارج لتمشيته، تاركًا الباب مفتوحًا.

شعرت المرأة الأمريكية بالذعر لأن القطة كانت على بعد 6 بوصات من وجهها، حاولت طردها بعيدا لكن لم تحد محاولاتها نفعا، حتى تمكنت كريستين مم القفز خارج السرير بأعجوبة.

خرجت كريستين ببطء من الغرفة وفتح زوجها باب غرفة النوم الذي أدى إلى الخارج، مما سمح للقط بمغادرة المنزل.

تقول كريستين: "اعتقدت أنه نمر، واتصلت بمراقبة الحيوانات، طلبت منها الاتصال بإدارة الموارد الطبيعية، التي تحقق الآن".

وأضافت: "لا يزال الأمر يرعبني لأن وجود هذا القط غير قانوني وهناك سبب لكونه موجودا بطريقة غير قانونية، لذلك أنا حقًا لا أعرف ما الذي يمكنه فعله".

لكن القطة لا تزال طليقة، تعتقد فرانك أن السيرفال، الذي قدّرت أنه يبلغ طوله قدمين ونصف، هو حيوان أليف يمتلكه شخص ما.

يعتبر امتلاك قطة برية أمرًا غير قانوني في جورجيا، لكن لا توجد قوانين اتحادية ضده، وفقًا لصندوق الدفاع القانوني عن الحيوان.